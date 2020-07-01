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Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşımlarla ilgili yeni gelişme! Bakan Soylu duyurdu...

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 8:00 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 8:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanların gözaltına alındığını bildirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı  Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli  paylaşım yapanların gözaltına alındığını bildirdi. 
 
Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha  kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının  bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara  böyle kirli bir dünya bırakmayacağız."
 
 

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