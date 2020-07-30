Bakan Albayrak Ekonomik Güven Endeksi verisini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ekonomik Güven Endeksi verisini değerlendirdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." ifadelerini kullandı.