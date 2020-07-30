Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ekonomik Güven Endeksi verisini değerlendirdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
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Bakan Albayrak Ekonomik Güven Endeksi verisini değerlendirdi
30 Temmuz 2020 Perşembe - 10:46 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 10:49