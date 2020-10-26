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Bakan Albayrak duyurdu! 'Ekonomi büyüme rotasında ilerliyor'

26 Ekim 2020 Pazartesi - 11:11 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 11:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sektörel güven endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi" dedi.

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