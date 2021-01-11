Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Rum tarafının uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesinin gerekliliği, Ada'daki Türk varlığının kabul edilmesi, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemi, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkmaya devam edeceği, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceği, Türkiye'nin bu konudaki tavrının açık olduğu ve 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada olduğu vurgulandı.