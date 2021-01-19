Bakan Akar ile IKBY Başkanı Barzani'den kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü, Irak Türkmen Cephesi Erbil Ofisi’ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyet, Erbil 'deki temaslarını sürdürüyor.

Başbakanlık ziyareti sonrasında, Başkanlık binasına geçen Akar’ı IKBY Başkanı Barzani "Sayın Bakanım hoş geldin" ifadesiyle kapıda karşıladı. Baş başa görüşen Bakan Akar ve Barzani, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

Görüşme öncesinde Akar, görüşmelerin bölge, Irak ve Türkiye için hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

Barzani de Bakan Akar'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TÜRKMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Başkanlık’taki ziyaretin ardından Akar, Irak Türkmen Cephesi Erbil Ofisi’ni ziyaret etti.

IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Selim ve beraberindekiler tarafından karşılanan Akar, "Hepimizin, 83 milyonun kalbi sizlerle birlikte" ifadesiyle kendisini bekleyenleri selamladı.

Bağdat ve Erbil'de önemli, faydalı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten, sorunların çözümü için birlikte çalışılmasının önemine değinen Akar, "Umudumuz, dileğimiz başta terör olmak üzere sorunların bir an önce çözülmesidir" dedi.

"Sizlerin, tüm Iraklı kardeşlerimizin refah ve huzur içinde yaşaması en samimi dileğimizdir" diyen Akar, bunun önündeki en önemli engelin terör örgütü PKK olduğunu söyledi.

IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Selim de Akar ve heyetini Erbil'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim için önemlisiniz. Çalışmalarınızı sonuna kadar destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Akar daha sonra Selim ve Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ile bir süre görüştü. Görüşme öncesi Akar, Erbil Türkmen Şehitleri anısına hazırlanan panoyu bir süre inceledi.

Daha sonra Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunu ziyaret etti.