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Bakan Akar'dan son dakika Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

AA |  29 Haziran 2020 Pazartesi - 15:29 | Son Güncelleme : 29 06 2020 - 15:42

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdüğünü, komandoların hava hücum harekatıyla planlanan bölgelere intikal ettiğini belirterek, "Bölge, komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bakan  yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı.
 
Ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Donanma  Komutanı'nın yanı sıra Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO  Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış  Kuvvetleri Komutanı'nın da katıldığı toplantıda Bakan Akar, gelişmeler ve  sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
 
Savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Kovid-19'a yönelik  tedbirlerin de ele alındığı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan  Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  direktifleri doğrultusunda karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine  getirmeye devam ettiğini belirtti. 
 
 Kahraman ve fedakar TSK mensuplarının "ölürsem şehit kalırsam gazi"  anlayışı içinde büyük fedakarlık ve kahramanlıkla gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış  demeden kendilerine verilen görevleri büyük kahramanlıkla yerine getirmeyi  sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil  milletimizin sevgisi, güveni ve duası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve  destekleriyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur verici, övünç duyulacak bir  noktadır" diye konuştu.
Terörle mücadele faaliyetlerinin artan azim ve kararlılıkla en son  terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "15  Haziran'da Pençe-Kartal Harekatı ile teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki inleri,   toplam 81 hedef, çok başarılı, isabetli şekilde Hava Kuvvetlerimiz tarafından  imha edildi " diye konuştu.
 
"Irak'ın siyasi, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız" 
 
Söz konusu harekatın ardından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun  Mehmetçiğin büyük başarısı ve kahramanlığıyla devam ettiğini bildiren Akar,  şunları söyledi:
 
"Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına  ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor. Tüm  birliklerimiz yapılan hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelerine intikal  ettiler. Bölgelerini kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bölge,  komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine  girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır. Hainlerin,  teröristlerin sivil halkı da hedefleyerek koydukları el yapımı patlayıcıları,  mayınları temizlemek için çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde bunları da  temizleyerek bölgenin tam olarak kontrol altına alınması mümkün olacak.  Şu ana  kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale  getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, teröristlere ait barınaklarda,  sığınaklarda silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi  ele geçirildi."
 
Hedeflerinde sadece teröristlerin olduğunu belirten Akar, şöyle devam  etti:
 
 "Yaptığımız çalışma ile teröristlerin ülkemize, milletimize,  hudutlarımıza, karakollarımıza, yönelik saldırılarını önlemeyi amaçlıyoruz.  Teröristler buralardan çeşitli şekillerde halkımıza, hudutlarımıza saldırı  düzenliyor, tacizde bulunuyordu. Buna izin vermeyeceğiz, meydan vermeyeceğiz. Bu  konuda kararlıyız, azimliyiz. Faaliyetlerimizi sonuna kadar sürdürüp en son  teröristi etkisiz hale getirerek bu faaliyetlerimizi sonuçlandıracağız. Bu  faaliyetleri yaparken bizim için en öncelikli konulardan biri komşumuz Irak'ın  siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzun  bilinmesidir. Bu konuda yapmaya çalıştığımız, meşru müdafaa çerçevesinde  teröristleri etkisiz hale getirmektir. Yaptığımız bütün çalışmaları uluslararası  hukuka uygun şekilde yapıyoruz. Sivil halka herhangi bir zarar gelmemesi için de  her türlü önlemi alıyoruz." 
 
 "Bizim için masum insanlar, tarihi ve dini yapılar, çevre  dokunulmazdır" 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivillere yönelik tutumunun herkes  tarafından bilindiğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti: 
 
 "Sivillere yönelik hassasiyetimiz bugüne kadar yaptığımız  operasyonların hem planlamasında hem uygulanmasında en önemli konulardan biri  olmuştur. Bu konuda tüm Silahlı Kuvvetler mensupları, Bakanlık mensupları son  derece hassas ve dikkatli bir şekilde planlama yapmakta ve bunu da aynı şekilde  uygulamaktadır. Gerek şu anda gerekse daha önceki operasyonlarda olduğu gibi bazı  yalan haberlerle terör örgütü PKK/YPG kayıplarını algı operasyonlarıyla kapatmaya  çalışmaktadırlar. Bu iddialar asla gerçek değildir. Biz faaliyetlerimiz sırasında  sadece sivilleri değil aynı zamanda tarihi, dini yapılarla çevrenin de korunması  için çok ciddi çaba harcamaktayız. Bu çabamız tüm dünya tarafından bilinmektedir.  Bizim için masum insanlar, tarihi ve dini yapılar, çevre dokunulmazdır. Bu konuda  çok ciddi gayret sarf ediyoruz. Bizim bu konudaki uygulamalarımızın tüm dünyada  operasyon tarihi için önemli örnekler olduğunun da altını çizmek istiyoruz. Bu  konuda Mehmetçiğimizle ne kadar gurur duysak, övünsek azdır. Terörü bitirme  kararlılığıyla yerine getirdiğimiz bu faaliyetlerin, sizlerin emeği, asil  milletimizin sevgisi, güveni ve desteği, Allah'ın yardımıyla olumlu  sonuçlanacağına tüm kalbimle inanıyorum. İnşallah Pençe-Kaplan Operasyonumuz da  daha önceki operasyonlarımıza benzer şekilde başarıyla tamamlanacaktır."
 
Kara Kuvvetlerinin 2229'uncu kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Akar,  konuşmasını, "Bu başarılı sonuçların elde edilmesinde en büyük pay şehitlerimize,  gazilerimize aittir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum,  gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Hastanede olan yaralı askerlerimize de  Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum"  sözleriyle tamamladı. 
 
  
 

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