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Bakan Akar: 24 saat içinde 22 terörist öldürüldü

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 9:58 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 10:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olası hareketliliğe karşı İran sınırındaki birliklerin takviye edildiğini, her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştirildiğini, bin civarında keşif gözetleme vasıtasının bulunduğunu bildirdi.


Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin  Gürak ile İran sınırında alınan önlemleri yerinde inceledi.
 
Havadan ve karadan yaptığı incelemelerin ardından Akar ve komutanlar,  Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve sınır birliklerinin komutanlarıyla 6. Hudut  Tugay Komutanlığında bir araya geldi.
 
Sınır güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, alınan  tedbirleri gün boyunca yerinde incelediklerini ifade etti.
 
Hudut birliklerinin yıl başından bu yana yurt genelinde 91 bin 78  kişiyi yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken yakaladığını belirten Akar,  "Bunlardan İran hududunda yakalananların sayısı 587'dir. Hudutlarımızdan girmesi  engellenenlerin sayısı ise 181 bin 328 oldu. Bunların İran sınırına tekabül  edenlerinin sayısı ise 61 bin 943'tür. Asker-sivil iş birliği yoğun şekilde  uygulanarak gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Bir tarafta hudutta askerler, diğer  tarafta mülki makamlar, diğer tarafta ise Cumhuriyet savcılıklarımız bu konuyu  etkili bir şekilde yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.
 
İran sınırındaki fiziki güvenlik tedbirlerine de değinen Akar, şunları  söyledi:
 
"Modüler duvar yapıyoruz, şu ana kadar da bu duvar inşasının büyük  bölümü tamamlandı. 150 kilometreye yakın hendek kazıldı. Mevcut olan hudut  taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut  karakollarımızın, üs bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı. Bunların yanı sıra  jandarmalar ve polis özel harekat birlikleri de takviye edildi. Hudutta her  zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün  daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım."
 
 "Hudutlarımız geçilmez anlayışını pekiştireceğiz"
 
 İran hududunun güvenliği için karadan alınan önlemlerin yanı sıra  havada da İHA'ların, insanlı keşif uçaklarının (İKU) görev yaptığını vurgulayan  Akar, şöyle konuştu:
 
"Ayrıca her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti  gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif  gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Yapılan elektro optik kuleler ve  akustik algılayıcılar sayesinde sınır hattındaki hareketliliği tespit etmek çok  kolay hale geldi. 'Hudut namustur' anlayışı ile en kıdemsizinden en kıdemlisine  kadar bütün arkadaşlarımız yüksek moral ve motivasyonun yanı sıra büyük bir  kahramanlık ve fedakarlıkla kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine  getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Çalışmalarımız artan bir şiddetle devam  edecek ve 'hudutlarımız geçilmez' anlayışını pekiştireceğiz.”
 
 "Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış  yaşandığı, bununla ilgili sınır hattında birçok görüntünün yer aldığına" yönelik  iddialara da değinen Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:
 
"Hudutların kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde. İlk hatta  hudut birlikleri, Kara Kuvvetleri unsurları, derinlikteki alanda jandarmalar,  içerideki bölümlerde polis özel harekat var. Dolayısıyla ortaya atılan  görüntülerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını çok açık bir şekilde bir kez daha  burada müşahede ettik."
 
Sel bölgesindeki vatandaşların tahliyesi için gemi
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 84 milyonun güvenliği, vatan topraklarının  birliği ve bütünlüğü için görevlerini 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı  içinde yerine getirmeye devam ettiğini anlatan Akar, Mehmetçiğin yurdun  batısındaki orman yangınları ve Batı Karadeniz'deki sel felaketiyle mücadele  çalışmalarına da önemli katkılar sağladığını söyledi.
 
Bakan Akar, "TSK, yangın ve selde kullanılabilecek, sahip olduğu tüm  imkan ve kabiliyetleri ilk günden itibaren seferber etmiştir. Bu konuda  Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bakanlarımızla, valililerimizle  görüşerek nerede ne ihtiyaç varsa bunları anında karşılamak için TSK mensupları  büyük gayret gösterdi." diye konuştu.
 
Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ardından bölgede TSK'ya ait  helikopterlerin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Akar,  "Bölgeye ayrıca 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı  gönderildi. Bunların yanı sıra Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma  çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi  için görevlendirdiğimiz iki gemimiz de yola çıktı." dedi.
 
Terörle mücadele
 
Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam  ettiğini vurgulayan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
 "Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist  etkisiz hale getirildi. Ayrıca Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda Gara  bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk bölgesinde ise 2 terörist  etkisiz hale getirildi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale  getirildi. Mücadelemiz devam edecek. Bizim tek hedefimiz teröristler. En son  terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadele devam edecek. İnşallah asil  milletimizi terör belasından kurtaracağız."
 
Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev  yaptıkları esnada kaza kırıma uğrayan Rusya Federasyonu'na ait uçaktaki Rus ve  Türk mürettebatın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Akar,  taziye dileklerini iletti.
 
  
 

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