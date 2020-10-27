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Bakan açıkladı! Yüzde 80 azaldı

DHA |  27 Ekim 2020 Salı - 11:46 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 11:46

Çevre Bakanı Murat Kurum: 49 bin kamu kurum ve kuruluşunda sıfır atık sistemini kurmuş durumdayız. Plastik poşetlerin kullanımında yüzde 80 oranında azalım sağlandı.


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