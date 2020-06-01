01 Haziran 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 107.266 1.65 EURO 7,5880 0.30
USD 6,8150 -0.08 ALTIN 380,750 0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan acı haberi verdi: Bir hemşire daha hayatını kaybetti

01 Haziran 2020 Pazartesi - 22:24 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 22:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hemşire Tuğba Kuşdemir'in koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hemşire Tuğba Kuşdemir'in koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca, ''Hemşire Tuğba Kuşdemir. 1985 doğumlu. İki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015’te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti.'' dedi.

ETİKETLER

Fahrettin Koca Twitter Tuğba Kuşdemir
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.