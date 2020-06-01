Bakan acı haberi verdi: Bir hemşire daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hemşire Tuğba Kuşdemir'in koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca, ''Hemşire Tuğba Kuşdemir. 1985 doğumlu. İki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015’te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti.'' dedi.