Bora, Ada'dan vazgeçmiyor!

'Baht Oyunu' sürprizlerle dolu on üçüncü bölümüyle büyük beğeni topladı. Dizi sosyal medyada #BahtınBöylesi etiketiyle en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi “Baht Oyunu”, sürprizlerle dolu on üçüncü bölümüyle büyük beğeni topladı. Dizi sosyal medyada #BahtınBöylesietiketiyle en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

‘Baht Oyunu’nun on üçüncü bölümünde Bora, Ada’nın kendisinden uzaklaşma nedenini sorgularken, Ada ailesindeki kadınların kötü bahtını öne sürdü. Bora’yı inandıramayan Ada, onu ikna etmek için farklı yollar denemeye başladı ancak Bora, Ada’nın oyununu çok geçmeden fark etti.

Bora, şirketteki herkesin önünde Ada ile sevgili olduklarını ilan etti. Ada, teyzesi Nergis’e Bora’dan vazgeçtiğine dair söz verdi ancak Bora, Ada’yı bırakmadı.

Ada’nın oynadığı baht oyunu Bora’nın istemeden tuzağa düşmesine sebep oldu. Bora, evini soymaya gelen hırsızı, Ada’nın kendisini inandırmak için kurguladığı bir oyun olduğunu düşününce olaylar büyüdü. Bora soluğu yine Ada’nın yanında alırken kapıyı davetsiz bir misafir çaldı. Celal raporun çıktığını söylemek için Ada’nın evine geldi.

Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D’de...