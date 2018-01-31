31 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
11°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.529 0.19 EURO 4,6780 -0.15
USD 3,7490 -0.80 ALTIN 162,240 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bahreyn'de iki kişiye idam cezası

AA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 16:08 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 16:10

Bahreyn'de terör örgütü kurmak suçlamasıyla yargılanan iki kişi idam cezasına çarptırıldı.


Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Manama 4'üncü Büyük  Ceza Mahkemesi, 60 sanığın yargılandığı davada kararlarını açıkladı.
 
Terör örgütü kurmak suçundan iki sanık hakkında idam cezasına hükmeden  mahkeme, 56 sanık hakkında ise 5 yıl ila müebbet hapis cezası verdi. İki sanık  ise beraat etti.
 
Mahkemenin ayrıca 47 kişinin vatandaşlığının düşürülmesine karar  verdiği aktarıldı.
 
Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Bahreyn Terör Savcılığı, söz  konusu davada yargılanan 60 kişiden 24'ünün kaçak olduğunu belirtti. Açıklamada,  gıyaben yargılanan sanıkların, İran, Irak ve Almanya'da yaşadığı bilgisi  paylaşıldı.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.