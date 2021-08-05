Bademin faydaları nelerdir? Badem neye iyi gelir, ne kadar tüketilmelidir?

Bademin Faydaları Nelerdir?

1) Beyin sağlığına iyi gelir



Bademin en önemli faydaları arasında beyin sağlığı gelmektedir. Beynin daha iyi çalışmasını sağlayan badem aynı zamanda hafızayı da kuvvetlendirmektedir. Badem sadece yetişkinlere değil aynı zamanda çocukların da mutlaka tüketilmesi teşvik edilen bir gıdadır. Yaşlılarda sıklıkla ortaya çıkabilen Alzheimer hastalığının önlenmesi ve mevcut olan Alzheimer hastalığının tedavi edilmesi için badem tüketimi önerilir. Günde 6 ila 7 tane badem tüketerek beyin sağlığına doğrudan olumlu etki edebilmek mümkündür.



2) Kolesterole iyi gelir



Kolesterol de önemli bir kan basıncı hastalıkları arasında yer almaktadır. Bundan dolayı badem tüketimi kötü kolesterole sahip olan kişilere önerilmektedir. İyi ya da kötü kolesterol seviyelerin dengelenmesi açısından badem tüketimi önerilmektedir. Badem her türlü kolesterolü dengeleyerek kan basıncının daha düzenli olmasını sağlamaktadır.



3) Kemik sağlığına faydalıdır



Bademin bir diğer faydası da kemik sağlığıdır. Kemik sağlığına oldukça iyi gelen badem birçok vitamini içermektedir. Mineral ve vitamin bakımından badem çok zengin bir gıda olarak bilinmektedir. Bademin içerisinde fosfor da yer almaktadır. Fosfor içerdiğinden dolayı badem kemik sağlığı için çok önemlidir.



Badem neye iyi gelir?



1) Kalbe iyi gelir



Bademin bir diğer iyi geldiği şey ise kalptir. Kalp sağlığı için mucizevi bir besin olarak bilinen badem doymamış yağlar bakımından zengindir. Kalp için protein ve potasyum çok önemlidir. Badem de de bu besinler yer aldığından dolayı kalp hastaları için badem önerilmektedir.



2) Bağışıklık sistemini güçlendirir



Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre bağışıklık sisteminin güçlendirilmiş olması için mutlaka badem tüketilmesi gerekmektedir. Badem sahip olduğu zengin besin değerleri ile birlikte bağışıklık sistemine doğrudan olumlu etki eder ve kişinin kendini daha iyi hissetmesini ve mevsimsel hastalıklara yakalanma olasılığını düşürür. Bundan dolayı badem tüketmek düzenli olarak önerilir ve tavsiye edilir. Bağışıklık sistemi düşük olan kişilere en çok önerilen besinler arasında badem gelmektedir.



Badem ne kadar tüketilmelidir?



Badem hem faydalı ve bir o kadar da zengin besin değerlerine sahip bir gıdadır. Bundan dolayı badem tüketilmesinin ne kadar olması gerektiği uzman kişiler tarafından belirlenmiştir. Öyle ki günlük olarak bir avuç içi olacak şekilde badem tüketimi çok önemlidir. Miktar olarak belirtmek gerekirse de günlük 20 ila 25 arası badem tüketmek yeterli olacak ve hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Badem tüketiminin aşırı şekilde olmaması da son derecede önemli bir durumdur.