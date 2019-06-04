Babadan 200 gramlık hayat

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre; Adana ’da yaşayan Naim Şahin (33) ve Ebru Şahin (25) çiftinin ikinci çocukları Şükrü Şahin, geçtiğimiz yıl Aralık ayında doğdu. Şahin çifti, bebeklerinin ikinci ayında yüzünün sarardığını görünce hemen sağlık ocağına götürdü. Sağlık ocağından doğumhaneye, ardından da Adana Balcalı Üniversite Hastanesi’ne sevk edilen minik Şükrü’nün 20 binde bir görülen hastalık olan (bilier atrezi) safra yollarının gelişemediği belirlendi. Bunun üzerine 2019 yılının ilk ayında Şükrü’ye bağırsaktan yapay safra yolu (kasai) ameliyatı yapıldı. Daha sonra taburcu edilen Şükrü aradan geçen 3 ayın ardından karaciğer yetmezliği çekmeye başladı. Nakil için sıraya alınan minik Şükrü’nün, bir ay önce yapılan kontrollerinde bekleyecek zamanı kalmadığı öğrenilince apar topar İstanbul İstinye Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

‘İki bayram yaşıyorum’

Burada minik Şükrü için anne ve babası gönüllü donör oldu. Yapılan tetkiklerde babanın organı uyum sağladı. Geçtiğimiz hafta karaciğer nakli yapılan Şükrü babasından alınan yaklaşık 200 gramlık karaciğer ile tekrar sağlığına kavuştu. Oğluna ikinci hayat veren baba Naim Şahin, “Oğlum bu dünyaya sanki yeniden geldi. Biz umudumuzu kesmiştik. Oğlum için gözümü kırpmadan ciğerimi verdim. Çocuğum sağlığına kavuştu. İki bayram birden yaşıyorum. Bir organ bağışı hayat kurtarır. Benim karaciğerim uymasa çocuğumu neredeyse kaybedecektim. Herkesi organ bağışına davet ediyorum” diye konuştu.

‘Sarıydı, bembeyaz oldu’

Nakli ekibi ile birlikte gerçekleştiren İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, şu bilgileri verdi; “Şükrü geldiğinde karaciğer yetmezliği içindeydi ve nakil olması gerekiyordu. Babadan alınan küçük bir karaciğer parçası hastayı yaşama bağlamaya yetti. Sarılık düzelince sapsarı bir görüntünün altından bembeyaz bir çocuk çıktı. Hepimiz için çifte bayram oldu. Küçük çocuklar için genç anne-babaların en uygun vericiler olduğu unutulmamalı. Aileler bilinçli olsun ve çok geç olmadan bu tür tedavi yolları araştırılsın.”