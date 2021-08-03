Azra Gülendam Haytaoğlu nasıl öldü, katili tutuklandı mı? Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir?

Azra Gülendam Haytaoğlu kayıp olarak aranıyordu ne yazık ki geç kızdan kötü haber geldi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okuyan Azra Gülemdam Haytaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Azra'nın katili kim?

Kayıp Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürülmüş olarak bulundu. Azra'ya tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan cinayeti itiraf etti.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU KİMDİR?

26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu kadın cinayetinin son kurbanı oldu. Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürüldü.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU CİNAYETİ

DHA’nın haberine göre, Antalya’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz’da hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, Haytaoğlu’na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına “Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

İLK İFADESİNDE ‘BİLGİM YOK’ DEDİ, SERBEST KALDI

Baba Mustafa Haytaoğlu, Adana’dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Azra’yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya emniyetinin arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu’nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra’nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan’la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan’ı sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, “Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok” diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan’ı serbest bıraktı.

SONRA İTİRAF ETTİ

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan’ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ

Azra Gülendam Haytaoğlu’na cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup, öldürdüğünü, 5 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen Ayhan, cinayet itirafının ardından Varsak’taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu’nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar Azra'nın bedenini gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu’nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Mustafa Murat Ayhan’ın, Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katledildiğinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada büyük tepki oluştu.

Siyasi partiler, belediye başkanları, sendikalar, spor kulüpleri, meslek odaları ve birçok sosyal medya kullanıcısı, tepkilerini #AzraGülendamHaytaoğlu etiketine yazarak dile getirdi.