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Azerbaycan savaş ilan etti!

27 Eylül 2020 Pazar - 17:12 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 17:18

Azerbaycan cephe hatlarını ve riskli bölgeleri kapsayan 'savaş hali' ilanında bulundu.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşimleri hedef alınan saldırıda bazı sivillerin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
 
Ermeni güçlerinin, ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Tüm cephe hattında şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi. Bakanlık, Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan Meclisi havaş haline geçerek ülkede seferberlik ilan etti.
 
Azerbaycan'da, cephe hattı ve riskli bölgelerde 24 saat için 'savaş hali" ilan edildi.
 
 

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