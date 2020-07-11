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Azerbaycan, Kovid-19'la mücadeleyi güçlendirmeye çalışıyor

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 12:15 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 12:15

Azerbaycan, hem yeni hastaneler inşa ederek hem de yurt dışından uzman sağlık çalışanları davet ederek yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadeleyi kazanmak için çaba harcıyor.


İlk vakanın tespit edildiği 28 Şubat'tan bugüne kadar geçen sürede  vakaların ve ölümlerin artan hızla devam etmesi yetkilileri yeni önlem ve  kararlar arayışına soktu.
 
Karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen bazı  kısıtlamalarda gevşetilmeye gidilmesiyle günlük vaka sayılarının 600'ye, aktif  hasta sayısının ise 9 bine yaklaşması üzerine yatak kapasitesini artırmak ve  sağlık personeli eksikliğini gidermek amacıyla adımlar atıldı.
 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla nisanda yapılmasına karar  verilen 10 modüler hastanenin 5'i hazır hale getirilerek Kovid-19 hastalarının  hizmetine verildi. Aliyev, 10 modüler hastanenin daha kurulması yönünde talimat  verdi. Yetkililer, 20 modüler hastane ile 4 bin ek yatak kapasitesi elde etmeyi  planlıyor.
 
Azerbaycan'da bugün 45 hastanede Kovid-19 hastalarının tedavisi  gerçekleştiriliyor. Ülkede Kovid-19 vakalarının belirlenmesi için 29 laboratuvar  faaliyet gösteriyor. Yakın zamanda bu sayının 44'e çıkartılması öngörülüyor.
 
Devlet hastanelerinin yanı sıra bazı özel hastaneler Kovid-19  hastalarına tahsis edildi. Bakü'deki Merkezi Gümrük Hastanesinde yaklaşık 1 aydır  durumu ağır olan Kovid-19 hastaları tedavi görüyor.
 
AA ekibi, Kovid-19'la mücadeleyi görüntüledi
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Merkezi Gümrük Hastanesinin yoğun bakım  servisinde Kovid-19 hastalarına uygulanan prosedürü ve salgına karşı mücadele  veren sağlık çalışanlarının bir gününü görüntüledi.
 
Olası bulaşma riskine karşı koruyucu önlük giyerek maske, gözlük ve  siperlik ile eldiven takıp tedbirlerini alarak gün boyunca hummalı bir çalışma  yürüten sağlık personeli, canları pahasına Kovid-19 hastalarını sağlıklarına  kavuşturmak için büyük çaba gösteriyor. Personel, ailelerine virüs bulaştırma  riskini önlemek için evlerine gitmiyor ve kendilerine tahsis edilen otelde  konaklıyor.
 
Hastanede doktor ve hemşirelerin cansiperane uğraşları sonucu 1 ayda  ağır durumda olan 120 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.
 
Hastanenin yoğun bakım bölümü başkanı Dr. Tural Sadıgov, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, riskli ve stresli aynı zamanda da gurur duyulacak bir iş  yaptıklarını söyledi.
 
Salgını bir savaş olarak gördüklerini ve bu savaşın ön cephesinde de  doktorların yer aldığını vurgulayan Sadıgov, "Bu bizim görevimiz ve sonuna kadar  devam edeceğiz. Bu zor günler bir gün geçecek. Şu an tek amacım, her gün bana  umutla bakan ve yardım isteyen gözlere yaşam sevgisini geri döndürmektir." dedi.
 
 
"Türkiye Azerbaycan'a elinden gelen desteği veriyor"
Azerbaycan, hastane yatak kapasitesini artırmanın yanı sıra sağlık  personeli ekibine de takviye yapıyor. Ülkeye Türkiye, Rusya, Çin ve Küba'dan  Kovid-19 hastalarının tedavisinde uzmanlaşan doktor ve hemşireler davet edildi.
 
Geçen günlerde Türkiye Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun 4  üyesi Azerbaycan'a gelerek tecrübe ve önerilerini buradaki yetkililer ve  doktorlarla paylaştı.
 
Gelecek günlerde ise Türk doktor ve hemşirelerin Azerbaycan'a gelerek  Kovid-19 hastalarının tedavisinde görev alması bekleniyor.
 
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan ve Türkiye'nin  her konuda olduğu gibi Kovid-19'la mücadelede de birbirini desteklediğini dile  getirdi.
 
Sağlık bakanlıkları arasında sürekli bir temas olduğunun altını çizen  Özoral, "Türkiye Azerbaycan'a Kovid-19'la mücadelesinde elinden gelen desteği  veriyor. Azerbaycan pandemi ile mücadelede önemli aşamada. Günlük vaka  sayılarının düşürülmesine çalışılıyor. İnşallah yakında hedeflerine ulaşacaklar.  Biz de Türkiye olarak buna katkı sağlamış olursak elbette ki mutlu olacağız."  şeklinde konuştu.
 

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