Ayşegül Aldinç hastane odasından paylaştı!

Ayşegül Aldinç’in annesi evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Aldinç, annesi için dua istedi.

Ayşegül Aldinç’in annesi önceki gün evinde kaza geçirdi. Ünlü şarkıcı, ameliyata alınacak annesi için hayranlarından dua istedi. Ayşegül Aldinç’in annesi geçirdiği kaza sonucu protezinin ucundaki kemiği kırdı. Sanatçı, annesinin ameliyat olacağını duyurdu.

Oldukça üzgün olan Aldinç, önceki gün hastane odasında annesinin elini tuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Canım anneciğim, ayakta bir yanından diğer yanına dönerken dengesini kaybederek düştü. Daha önce takılmış olan protezinin ucundaki kemiğini kırmış.

Ameliyat olacak. Onu tanımadan sevenleriniz olduğunu biliyorum. Dualarınızı esirgemezseniz sevinirim. Geçmiş olsun dileklerinize bin teşekkür.”