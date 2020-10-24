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Ayrıldıkları iddia edilmişti! Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergün...

24 Ekim 2020 Cumartesi - 12:37 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 12:41

Eliz Sakuçoğlu ile sevgilisi Semih Ergün, bir süredir birlikte paylaşım yapmayınca ayrıldıkları iddia edilmişti. Çiftin ilişkisi devam ediyor.


Eliz Sakuçoğlu, “Ruh ikizim” diyerek evlilik hazırlığı yaptığı Beran Benan’dan 2017’de ayrılmıştı. Ardından oyuncu Ekin Mert Daymaz ile birlikte olmuştu.
 
1.5 yıl önce de DJ Semih Ergün ile flört etmeye başlamıştı. Eliz sevgilisi Instagram hesabında hiç fotoğraf paylaşmayınca ayrılık dedikoduları çıktı. Oysa ilişkileri tüm hızıyla devam ediyor.
 
Yaz boyunca sosyal medya detoksu yapan Eliz Sakuçoğlu dün paylaştığı iki bikinili fotoğrafla olay oldu.
 
 
Takipçileri, “Mekanın sahibi geri geldi, efsane döndü” şeklinde yorumlar yaptı.
 
 

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Eliz Sakuçoğlu Semih Ergün Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergün ayrıldı mı?
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