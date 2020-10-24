Ayrıldıkları iddia edilmişti! Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergün...

Eliz Sakuçoğlu, “Ruh ikizim” diyerek evlilik hazırlığı yaptığı Beran Benan’dan 2017’de ayrılmıştı. Ardından oyuncu Ekin Mert Daymaz ile birlikte olmuştu.
1.5 yıl önce de DJ Semih Ergün ile flört etmeye başlamıştı. Eliz sevgilisi Instagram hesabında hiç fotoğraf paylaşmayınca ayrılık dedikoduları çıktı. Oysa ilişkileri tüm hızıyla devam ediyor.
Yaz boyunca sosyal medya detoksu yapan Eliz Sakuçoğlu dün paylaştığı iki bikinili fotoğrafla olay oldu.
Takipçileri, “Mekanın sahibi geri geldi, efsane döndü” şeklinde yorumlar yaptı.