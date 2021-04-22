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Ayrı ev polemiği! 'Ne münasebet'
Hande Ataizi ile nişanlısı Dinç Aydoğdu önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kanal D’de yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisiyle ekrana gelen Ataizi, basın mensuplarının mutlu evlilikle ilgili sorularına yanıt verdi.
Kanal D'nin iddialı yeni dizisi 'Camdaki Kız' ile ekranlara gelen Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı’nda nişanlısı Dinç Aydoğdu ile objektiflere takıldı. Ataizi ve nişanlısı, basın mensuplarının mutlu evlilikle ilgili sorularına yanıt verdi.