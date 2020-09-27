Aydın Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

Aydın'ın Söke ilçesi Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana, oradan da ormana sıçrayan yangınla ekipler saatlerce mücadele etti.

Havanın kararmasından önce İzmir ve Muğla 'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın gece de karadan söndürülmeye çalışıldı. Yangının kontrol altına alındığı, bölgedeki 90 haneden tahliye edilenlerin de evlerine geri dönmeye başladığı bildirildi.

90 EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILMIŞTI

Dün saat 15.00 sularında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmış, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle 90 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Yangın nedeniyle Söke Ovası’ndaki verimli binlerce dönüm tarım ve zirai arazisinin de yangından zarar gördüğü belirtildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Hızı saatte 90 kilometreyi bulan rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını ifade etti.