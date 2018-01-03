Aydın'da DEAŞ operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nazilli ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüpheliler D.M. (55) ve B.G. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan, zanlıların, örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişilerle görüşmeler gerçekleştirdiği, Suriye'ye giriş çıkış yapan örgüt üyeleriyle telefonda irtibat kurduğu öğrenildi.