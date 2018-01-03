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Aydın'da DEAŞ operasyonu! 2 kişi tutuklandı

03 Ocak 2018 Çarşamba - 18:48 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 18:48

Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri Nazilli ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
 
Gözaltına alınan şüpheliler D.M. (55) ve B.G. (45), emniyetteki  işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
 
 Öte yandan, zanlıların, örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişilerle  görüşmeler gerçekleştirdiği, Suriye'ye giriş çıkış yapan örgüt üyeleriyle  telefonda irtibat kurduğu öğrenildi.
 

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Aydın DEAŞ operasyon
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