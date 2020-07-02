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Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi

02 Temmuz 2020 Perşembe - 14:04 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 14:04

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması dolayısıyla yerli ve yabancı medya mensupları, Sultanahmet Meydanı'nda canlı yayınlarla gelişmeleri takip etti.


Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine  dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan  davanın duruşması bugün yapıldı. Daire Başkanı Yılmaz Akçil kararın daha sonra  açıklanacağını belirterek, duruşmayı sonlandırdı.
 
Gelişmeleri yakından takip eden yerli ve yabancı medya kuruluşları da  davanın yansımalarını Sultanahmet Meydanı'ndan yaptıkları canlı yayınlarla  izleyicilerine aktardı.
 
Medya kuruluşlarının canlı yayınlarına katılan konuklar, dava ile  ilgili değerlendirmede bulunurken bazı yabancı medya mensupları da bölgede  bulunan turistlerle konuyla ilgili röportajlar yaptı.
 
Ayasofya ile ilgili yargısal süreç
 
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya  için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli  Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.
 
Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu  kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya  Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret  ederek, davayı reddetmişti.
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı.  Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.
 
Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise  2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için  ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan  hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi  bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

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