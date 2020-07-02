Ayasofya kararı ne zaman açıklanacak? Ayasofya ne zaman ibadete açılacak? Ayasofya Danıştay kararı!

Danıştay Ayasofya kararı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ayasofya'nın cami statüsüne sahip olması için AK Parti çalışmalar başlatmıştı. Danıştay'da görülen dava, bugün sabah saatlerinde başlamıştı. Ayasofya başvurusuna ilişkin Danıştay 10. dairesi, kararını daha sonra açıklamak üzere duruşmayı bitirdi. Peki, Ayasofya kararı ne zaman açıklanacak? İşte Ayasofya Danıştay kararı!

Ayasofya kararı günlerdir, Ayasofya’nın akıbetini merak edenler tarafından sorgulanıyor. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği tarafından 2016 yılında açılan Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine ilişkin kararın iptali için, Atatürk imzasının sahte olduğu iddiasıyla yeni bir itirazda bulunmuştu. Ayasofya’nın tekrardan ibadete açılmasına ilişkin Danıştay 10. Dairesinde görülen dava tamamlandı. Peki, Ayasofya ne zaman açılacak? Ayasofya kararı ne zaman açıklanacak?

DANIŞTAY AYASOFYA KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ayasofya’nın tekrardan ibadete açılmasına ilişkin Danıştay 10. Dairesinde görülen dava tamamlandı. Mahkeme, kararı daha sonra açıklamak üzere duruşmaya son verdi. Danıştay kararını 15 gün içinde açıklayacak

AYASOFYA’NIN İBADETE AÇILMA İDARENİN TAKDİR YETKİSİNDE

Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak ibadete açılmasının idarenin takdir yetkisinde olduğunu söyledi: “Ayasofya, 24 Kasım 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. İdari bir tasarruf her zaman da geri alınabilir. Bir idari işlemin ‘yetki, sebep, şekil, konu ve maksat’ olarak bir hukuka aykırılığı varsa iptali istenebilir. Açılan bu davada ret kararı verilmesi beklenir. Bu işlem, sebep, şekil, konu ve maksat açısından hatalı değildir. Hukuka uygundur. İdarenin takdir yetkisi kapsamında Ayasofya müze olarak kullanılabilir, cami olarak da ibadete açılabilir.”

DERNEK İKİNCİ KEZ DANIŞTAY’DA DAVA AÇTI

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesi’ne 2005’te dava açtı. Daire Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık görmedi ve davayı reddetti.

Danıştay’dan sonuç alamayan derneğin Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurusu da reddedildi. Dernek 2016’da, ikinci kez Danıştay’da dava açtı. Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine ilişkin kararın iptali istenirken karardaki Atatürk imzasının sahte olduğu da iddia edildi.