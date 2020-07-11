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Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya'da ilk ibadet nasıl olacak? İşte Ayasofya için ilk plan!

Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya'da ilk ibadet nasıl olacak? İşte Ayasofya için ilk plan!