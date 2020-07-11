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Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya'da ilk ibadet nasıl olacak? İşte Ayasofya için ilk plan!

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 15:01 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 15:21

Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzası ile Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açılmış oldu. Bu kararın ardından gözler, ibadetin nasıl yapılacağına çevrildi. Peki, Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya'da ilk ibadet nasıl olacak? İşte Ayasofya için ilk plan!


Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte resmen Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Peki, Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya'da ilk ibadet nasıl olacak? İşte Ayasofya için yapılacak düzenlemeler...
 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayasofya kararının resmen ilan edilmesinin ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, Ayasofya'nın tarihini, kapatılma süreci ve yeniden açılma süreçleri ile ilgili detaylı bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma süreci ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüşüldüğünü ve çalışmaların başladığını söyledi.
 
AYASOFYA İLE İLGİLİ ÖNERİLER MASADA OLACAK!
 
Ayasofya’nın restorasyon çalışmalarını yapan arkeologlar, Cumhurbaşkanlığı’na Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili önerilerin olduğu bir çalışma sundu. Öte yandan Ayasofya için oluşturulan planlama, salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.
 
AYASOFYA İLE İLGİLİ İLK PLAN GÖRÜŞÜLÜYOR
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili öneriler doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hazırlık yapılmasını istedi.  Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından Kültür Bakanlığı yetkilileri, Diyanet yetkilileriyle bir araya gelerek seçenekleri değerlendirdi.
 
AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?
 
Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Ayasofya Caminin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık, mozaik ve fresklere yansıtılacak, namaz sırasında ise kapalı tutulacak. Mozaik ve fresklerin, ibadet saatlerinde bir perde mekanizmasıyla kapatılması da gündemde. Ancak bu seçenek ön plana çıkmıyor. Tarihi yapıda olumsuzluk yaşanmaması için çok hassas davranılacağı vurgulanıyor.
 
NOTRE DAME ÖRNEK GÖSTERİLDİ
 
Ayasofya'nın ibadete açılmasının tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmeyeceği, Ayasofya'yı daha fazla turistin ziyaret edebileceği değerlendiriliyor. Paris'te yer alan Notre Dame ve Sacre Coeur kiliselerinde, hem ibadet edildiği hem de gezilebildiği, Avrupa'da tarihi kiliselerin bir çoğunda da aynı yöntemin uygulandığı ifade ediliyor.
 
GÖZLER SALI GÜNÜ CUMHURBAŞKANI'NA SUNULACAK ÇALIŞMADA
 
Bunun için Ayasofya'nın ibadete açılacak bölümüne halı serilecek. Turistlerin halıya basmamaları için özel koridor oluşturulacak. Ayrıca turistlerin Ayasofya'yı ziyaretlerinde bir gezi güzergahının oluşturulması da gündemde. Ayasofya için oluşturulan planlama, salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
 
 
 

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