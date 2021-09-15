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Avustralya'da her 8 dakikada bir siber saldırı yaşanıyor

AA |  15 Eylül 2021 Çarşamba - 9:40 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 9:40

Avustralya Siber Güvenlik Merkezi (ACSC), son bir yıl içinde ülkede her 8 dakikada bir siber saldırı yaşandığını açıkladı.


ACSC'nin, Avustralya Suç İstihbarat Komisyonu ve Avustralya Federal  Polisi ile işbirliğinde hazırladığı Yıllık Siber Tehdit Raporu, kayıtlara giren  siber güvenlik olaylarının yaklaşık dörtte birinin sağlık, eğitim ve ulaşım gibi  kritik altyapıları etkilediğini ortaya koydu.
 
Avustralyalıları ve Avustralyalı kuruluşların kendilerini siber  tehditlerden çevrim içi olarak korumalarına yardımcı olabilecek önemli  tavsiyelere yer veren raporu hazırlayan ACSC Başkanı Abigail Bradshaw, kötü  niyetli siber aktörlerin aktif olarak Avustralyalıları hedef aldığına dikkati  çekti.
 
 Başkan Bradshaw, "Her Avustralyalıyı, bu siber tehditleri anlamak ve  kendinizi, ailelerinizi ve işletmelerinizi çevrim içi olarak nasıl koruyacağınızı  öğrenmek için Yıllık Siber Tehdit Raporu'muzu okumaya teşvik ediyorum." dedi.
 
Siber saldırıların bir önceki yıla göre yüzde 13 arttığını ve  Avustralyalılardan tehditlere karşı kendilerini savunmak için gerekli adımları  atmalarını isteyen Başkan Bradshaw, "Siber tehditlerin ve siber suçluların ne  kadar yaygın olduğunun bir göstergesi olan bir yılda 67 bin 500'den fazla veya  bir başka deyişle her sekiz dakikada bir siber suç raporu aldık." ifadelerini  kullandı.
 
Raporu değerlendiren Avustralya Savunma Bakan Yardımcısı Andrew Hastie  de siber saldırılardaki artışla mücadeleye yardımcı olmak için daha fazla siber  güvenlik önlemlerinin gerekli olduğunu söyledi.
 
Kötü niyetli siber suçluların Avustralyalılara yönelik saldırılarını  arttırdığını vurgulayan Hastie, "Güçlü şifreler kullanmak, iki aşamalı kimlik  doğrulamayı etkinleştirmek, yazılımları ve cihazları güncellemek, düzenli veri  yedeklemelerini sürdürmek dahil olmak üzere basit siber güvenlik adımlarını  atacak tüm Avustralyalıların uyanık olmalarına ihtiyacımız var." ifadelerini  kullandı.
 
Avustralya'daki tüm siber güvenlik olaylarının yaklaşık dörtte biri  sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kritik altyapıları etkilerken, olayların yüzde 35'i  hükümetleri her üç düzeyde de etkiledi.
 
Siber suçlardan kaynaklanan kayıpların 12 aylık dönemde 33 milyar  doları aştığını ortaya koyan raporda, çok sayıdaki siber saldırının ya devlet  temelli aktörler ya da suçlular tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
 

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Avustralya siber saldırı
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