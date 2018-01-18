Avustralya'da drone iki genci boğulmaktan kurtardı

Drone'ların cankurtaran olarak kullanılması yönünde çalışmalar devam ederken dünyada ilk kez Avustralya'da boğulmak üzere olan iki genci ölümden kurtardı.

15 ve 17 yaşlarındaki iki genç New South Wales (NSW) Lennox Head sahilinde akıntıya kapıldı. Sahildekilerden bir kişi kıyıdan yaklaşık 700m açıkta dalgalarla mücadele eden ikiliyi fark etti. Sahilde görevli olan cankurtaranlar, dalgalarla boğuşan gençlere drone ile şişirilebilir bir kurtarma botu gönderdi. İki genç boğulmaktan bu şekilde kurtuldu.

Eyalet başkan yardımcısı John Barilaro, kurtarma çalışmalarını tarihi olarak nitelendirdi. "Daha önce denizde yüzenleri kurtarmak için yüzme tertibatı olan bir drone kullanılmamıştı" dedi.