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AVM'lerle ilgili flaş açıklama! 45 dakikaya düştü
AVM'lerle ilgiliflaş açıklama 45 dakikaya düştü. İstanbul'da 17 gün uygulanan tam kapanmanın ardından açılan alışveriş merkezlerini günde ortalama 2,5 milyon kişi ziyaret ediyor. Salgın öncesinde günlük ziyaretçi sayısının 6 milyon olduğunu söyleyen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, "Artık insanlar alışveriş yapacağı yeri önceden belirliyor. AVM'lerde kalma süresi ortalama kişi başı 2 saat 45 dakikayken artık 45 dakikaya kadar düştü" dedi.