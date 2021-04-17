AVM'ler kaçta kapanıyor? Hafta sonu AVM'ler açık mı? İşte AVM'lerin çalışma saatleri

Ramazan ayı ile birlikte hükümet yeni salgın tedbirlerini açıkladı. Kısmi Kapanma dönemi olarak adlandırılan yeni dönemin kuralları İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde tek tek duyuruldu. Sokağa çıkma yasağı, marketlerin, fırınların çalışma saatleri ile kısıtlamalardan muaf tutulacaklar genelgede kapsamlı bir şekilde yer aldı. Hafta sonu uygulanan yasaklar kapsamında uyulması gereken ek tedbirler de valiliklerce detaylı olarak açıklandı. Vatandaşlar ramazan alışverişleri için 'AVMler hafta sonu kapalı mı? AVM'ler kaçta açılıyor?' sorularını sıklıkla araştırıyor. Peki, AVM'ler kaçta kapanıyor? Hafta sonu AVM'ler açık mı? avmler kaçta kapanıyor? Bugün AVM'ler açık mı? AVM'ler cumartesi pazar açık mı? İşte AVM'ler ile ilgili alınan kararlar ve valiliklerin açıklamaları...
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge ile uygulanması istenen tedbirler, uygulanmaya başlandı. Ülke genelinde alınan salgın tedbirleri kapsamında pek çok kişinin büyük ilgi gösterdiği AVM'lerin durumu da netleşti. AVM'lerin çalışma saatleri değişti ve yeni kurallar getirildi.
AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, organize sanayi siteleri, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda mesainin saat 17:00'de biteceğini duyurdu. Yerlikaya, AVM, zincir market ve semt dükkanlarının da saat 17:30'da kapanacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerin saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.
Vali Yerlikaya, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekûn verilecek mücadelenin çok önemli olduğunu vurguladı. "Saat 19.00'da evlerimizde olalım" diyen Vali Yerlikaya, "Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması, trafik yoğunluğunun azalması, toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın önüne geçilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri saat 10.00-16.00 arası olarak düzenlenmişti. Özel sektör temsilcilerimiz de çalışanlarının saat 19.00'da evlerinde olabilmesi için fedakârca bir tutum sergiledi ve iş yerlerinin kapanış saatlerini geriye çekti" diye konuştu.
ZİNCİR MARKETLER, AVM'LER, KAPALIÇARŞI VE OSB'LER SAATLERİ DEĞİŞTİRDİ
Salgını yenmek için alınan önlemlere uyulması gerektiğinin altını çizen Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş ve Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, AVM ve zincir marketlerdeki kapanış saatinin 17.30'a çekildiğini açıkladı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Hatice İçiuyan Bezal, İstanbul'umuzun bu köklü alışveriş merkezlerindeki kapanış saatlerinin 17.00 olarak değiştirildiğini bildirdiler. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise Ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi tesislerinde 1. vardiyanın saat 17.00'de bitirileceğini belirtti. Aldıkları bu kararlardan dolayı özel sektör temsilcilerimize ve tüm esnaf kardeşlerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bütün çabamız sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması ve hemşehrilerimizin saat 19.00'da evlerinde olmaları"