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AVM'ler kaçta kapanıyor? Hafta sonu AVM'ler açık mı? İşte AVM'lerin çalışma saatleri

AVM'ler kaçta kapanıyor? Hafta sonu AVM'ler açık mı? İşte AVM'lerin çalışma saatleri