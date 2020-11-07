07 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.192 1.01 EURO 10,1390 1.75
USD 8,5260 1.30 ALTIN 535,780 1.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Avantajları ve dezavantajlarıyla dijital oy verme süreçleri

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 16:45 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 16:45

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Arzu Dilaveroğlu, dijital oy verme süreçleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dijital oy verme süreçleri oy verme süreçlerinde alternatif bir yöntem sunulması ve daha fazla seçmenin oy kullanmasını sağlaması, seçim süreçlerinin hızlanması ve kırtasiyeciliğini azaltması bakımından avantajlı olmakla birlikte siber saldırılara açık bir ortam yaratılması, yazılım hileleri ve teknik arızalar veri güvenliğini tehdit eden dezavantajlı durumlar ortaya çıkarabilir." dedi.


Dijitalleşmenin hayatın tüm alanlarına etki ettiği günümüzde  seçimlerin de dijital aygıtlar aracılığıyla yapılması çalışmaları bütün dünyada  tartışılmaya devam ediyor.
 
En son Amerikan seçimlerinde bazı eyaletlerde kısmen denemeleri  yapılan dijital oylama çalışmaları avantajlarının yanında sebep olacağı sorunlar  nedeniyle de pek çok otorite tarafından kuşku ile karşılanıyor.
 
Konu ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Medipol  Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Arzu Dilaveroğlu, demokrasinin vazgeçilmez bir parçası  olan seçimlerin ve oy verme süreçlerinin dünyada farklı yöntemler ile yapıldığını  söyledi.
 
Dünyada en yaygın oy verme biçiminin basılı oy pusulalarının  işaretlenerek sandıklarda toplanması ve manuel olarak sayılması olduğunu belirten  Dilaveroğlu, "Bununla birlikte posta yoluyla oy kullanılmasının olanaklı olduğu  ülkeler bulunmaktadır. ABD Başkanlık seçimlerinde de bu yöntemin yaygın bir  biçimde kullanıldığı görülmektedir. Bunlara ek olarak, elektronik araçların  gelişimine ve internetin yaygınlaşmasına bağlı olarak farklı oy verme  yöntemlerinin denendiğini görmekteyiz.
 
Dijital oylama olarak bilinen bu sistem, dijital araçlar vasıtasıyla  oy verme, oyların sayılması ve arşivlenmesi süreçlerini içermektedir. Seçmen, oy  verme işlemini, devletin belli alanlara yerleştirdiği aygıtlarla  gerçekleştirilebileceği gibi tamamen mekandan ve zamandan bağımsız olarak mobil  cihazlarla da yapılabilmektedir. İngiltere, Estonya, ABD, Brezilya dijital oylama  sistemlerinin kullanıldığı ülkelere örnek gösterilebilir." şeklinde konuştu.
 
Siber saldırı tehlikesi
Klasik oy verme usulleri dışında çağın koşullarına göre oluşturulan oy  verme alternatifleri daha fazla seçmenin oy verme sürecine dahil olmasını  sağlayabileceğini vurgulayan Dilaveroğlu, bu sistemin getireceği avantajlar  hakkında şunları söyledi:
"Dijital araçlarla oy verme işleminin yapılabilmesi, mekana ve zamana  bağlı olmaksızın oy verebilmeyi sağlamaktadır. Oyların sayılması, birleştirilmesi  elektronik aygıtlar tarafından yapıldığı için, seçim sonucunun oy verme sürecinin  bitiminden dakikalar sonra açıklanmasını sağlamaktadır. Dijital sayım ve  birleştirme, işlemlerinde insan kaynaklı hata veya hilelerin oluşmasını ortadan  kaldırmakta, oyların yanlış ve eksik sayıldığı iddialarını görece en aza  indirmektedir. Oyların arşivlenmesi, taşınması ve saklanması kolaylaşmakta buda  seçim güvenliğine katkı sağlamaktadır. Özellikle mobil cihazların kullanımı ile  oy verme işlemlerinin gerçekleşmesi, seçimler için yapılan kırtasiye masraflarını  en aza indirmekte, seçim maliyetlerinin azalmasına katkı sağlamaktadır."
 
Bu sistemin avantajlarının yanında bazı dezavantajları da beraberinde  getirebileceğine değinen Dilaveroğlu, seçimlere müdahale etmek isteyen gruplardan  veya ülkelerden gelebilecek siber saldırı tehlikesinin bunların başında geldiğine  dikkati çekti. Dilaveroğlu, şunları söyledi:
"Nitekim 2016 yılında yapılan ABD Başkanlık seçimlerine bu iddialar  gündeme taşınmış, seçimin güvenliği sorgulanmıştı. İleri teknoloji araçlarını  kullanma konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olan ABD’de  gerçekleştirilen bir seçimde veri güvenliğine ilişkin tehditler konuşulmakta  iken, teknoloji kullanılması noktasında yetersiz olan ülkelerde dijital seçim  sistemlerinin kullanılması, seçimin güvenliği konusunda daha ciddi problemlere  neden olabilecektir. Seçim sandıkları yerine dijital aygıtların kullanılmasının  doğuracağı bir diğer sorun, bu aygıtlarda yaşanacak teknik arızalar nedeniyle  oyların silinmesi ya da oyların hesaplanamaması durumlarıdır. Yine bu aygıtlara  yüklenecek yazılıma bağlı olarak oyların hatalı veya hileli olarak yanlış  hesaplanmasına sebep olunması mümkün olabilir. Sonuç olarak, dijital oy verme  süreçleri oy verme süreçlerinde alternatif bir yöntem sunulması ve daha fazla  seçmenin oy kullanmasını sağlaması, seçim süreçlerinin hızlanması ve  kırtasiyeciliğini azaltması bakımından avantajlı olmakla birlikte siber  saldırılara açık bir ortam yaratılması, yazılım hileleri ve teknik arızalar veri  güvenliğini tehdit eden dezavantajlı durumlar ortaya çıkarabilir."
 

ETİKETLER

dijital oy dijital oy verme süreçleri dijital
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.