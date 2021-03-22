Audi 35 milyar euroluk yatırıma hazırlanıyor!

Audi Grubu önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 35 milyar euroluk yatırım yapacak.Yatırımın neredeyse yarısını gelecekteki teknolojilere aktarmayı hedefleyen marka bu rakamın 15 milyar eurosunu sadece elektromobilite ve hibridizasyon için ayırmayı planlıyor. 2020’de 49.9 milyar Euro satış geliri elde eden grup, Audi Dönüşüm Planının (ATP) uygulanmasıyla toplam 2,6 milyar euroluk önlemler uygulamaya koydu. İki yıl önce başlayan ve verimliliği artırmayı hedefleyen program, 7 milyar euro kar elde etti. Audi, bu programla rakamı, 2022'ye kadar yaklaşık 15 milyar Euro'ya çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’de model atağı



Yüzde 81,2’lik bir artışla 2020 yılında 18 bin 168 adet araç satan Audi yılı premium segment lideri olarak tamamladı. Geçtiğim günlerde pazara sunulan A3 Sportback ve A3 Sedan modellerinin yanısıra, yılın üçüncü çeyreğinde pazara sunulacak olan Q3, Q2 PI ve Q5 modelleri de markanın ivmesini artırmayı hedefliyor.