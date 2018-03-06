ATV yayın akışında bugün neler var? - 06 Mart Salı

06 Mart Salı gününe ait olan ATV yayın akışı, sabah 08:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı haber bülteni ile güne başlangıç yapıyor. Sağlık, yaşam, ekonomi, piyasa ve emlak gibi daha pek çok konu alanına özgü gelişmeleri bu sabah bültenini seyrederken öğrenebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı sevilen dizinin yepyeni bölümü ile karşılaşacaksınız. Heyecanlı ve sürükleyici anlar vaat eden fenomen diziyi, ailenizle birlikte seyrederek güzel bir salı akşamı geçirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah 08:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı sabah bülteni ile ekranlardaki yerini alıyor. Haberin nabzını tutan gündem gelişmelerini ayrıntılı şekilde analiz edebileceksiniz. Ardından 10:00’da “Müge Anlı Tatlı Sert” adlı sabah programı yayın akışında olacak. Sabah programında, kayıplardan yaşanmış cinayet olaylarına kadar pek çok hayat hikayesine değiniliyor. Geçmişe dair olan tüm acıklı hayat hikayeleri analiz edilerek muhabir ekibinin çalışmaları ile çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor.

13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni yayın akışına geçiyor. Gündemi meşgul eden tüm gündem gelişmeleri, tarafsız ve objektif bakış açısıyla ayrıntılı şekilde ekranlarınıza aktarılıyor. 14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizinin yeni bölümü başlıyor. Sevilen dizinin yeni bölümü ile güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ardından 16:20’de “”Esra Erol’da” adlı güncel yaşam programı ekranlar karşısına geçiyor. Yaşanmış kayıpları ve cinayet olaylarını ele alan yayını izlerken tüyler ürpertici pek çok gelişme ile karşılaşabilirsiniz.

19:00’da “ATV Ana Haber” adlı akşam bülteni ekranlardaki yerini alıyor. Bültenden sağlık , yaşam, ekonomi, piyasa, emlak hava durumu ve spor gibi farklı alanlarda gelişen gelişmeler ele alınıyor. 20:00’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizinin nefes kesen yeni bölümü sizlerle olacak. Her kesiti farklı bir olayı işaret eden dizide, bu bölüm yine farklı hesaplaşmalar yaşanacak.