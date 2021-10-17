Atina'nın ABD ve Fransa'yla anlaşmasının anlamı ne?

Gazeteci Bünyamin Aygün konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
Yunanistan'a biz ne diyoruz Avrupa'nın şımarık çocuğu diyoruz. Hayır Avrupa'nın şımarık ülkesi değil. Avrupa'nın kullanışlı ülkesi. Şu anda Fransa ve ABD için en kullanışlı ülke Yunanistan. 1974'ten bu yana en ciddi krizi yaşıyoruz. Son 3 yıldır ülkenin gündeminden düşmüyor. Özellikle Yunan basını anlamadığımız bir şekilde savaş çığırtkanlığı yapıyor. Türkiye'nin bir Mavi Vatan çıkışı oldu. Türkiye bunu haklı temellere dayandırıyor. Ama diğer taraftan Yunanistan 1947 Paris Anlaşmasına aykırı hareket ederek en az 20 adayı askeri üs haline getirdi. Bunu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da defaatle dile getirdi, bundan vazgeçin dedi. Aksine silahlanmaya devam ediyor ne yapıyor Fransa ile bir anlaşma yapıyor. Son yılların en ciddi bütçesini ayırdı bütçenin yüzde 40'ını savunma ve silahlanmaya ayırıyor. Silahlanmada 2 buçuk milyar euro, bu Yunanistan bütçesine baktığımızda çok yüksek bir rakam. Bunlar ne yapıyor kışkırtıcı hareketler. Biz Yunanistan'a gittiğimizde veya Yunanlılar buraya geldiğinde bizim ailece görüştüğümüz Yunanlı dostlarımız var. Onlarla konuştuğumuzda biz istemiyoruz, biz Türk halkını dost görüyoruz çok kendimizden görüyoruz hatta birçoğu Türkçe konuşuyor biliyorsunuz. Türkiye'ye yakın adalar ama buna rağmen ne oluyor da Yunanistan silahlanıyor ve Yunanistan medyası savaş çığırtkanlığı yapıyor, işte burada 2 dış güç Fransa ve Amerika devreye giriyor"
PEKİ YUNANİSTAN ÜZERİNDEN YAPILAN BU ANLAŞMALAR NEYİ AMAÇLIYOR?
Fransa öteden beri Osmanlı döneminde de öyle, Akdeniz'de güç olma yolunda. Türkiye son yıllarda özellikle savaş gemisi ve denizdeki gücünü artırınca Fransa paniklemeye başladı. Panikleyince Yunanistan'ı kullandı hem silah satıyor hem Türkiye'nin üzerine kışkırtıyor. Amerika tırnak içinde söylüyorum Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışıyor Yunanistan üzerinden. Bir taraftan Yunanistan ile bizi sıkıştırırken arka bahçemizi nasıl dizayn edeceğini bilmiyoruz Amerikanın çünkü Amerikanın işgalci olduğu suriye toprakları içinde silahlandırdığı PYD-PKK'ya bir devlet kurdurmaya çalışıyor, devlet kurdurma peşinde. Türkiye'yi Yunanistan ile Akdeniz ve Ege mevzusuyla oyalarken arkadan belki de bir devlet kurmanın hesabını yapıyor. dolayısıyla çok denklemli bir kriz bu aslında o yüzden kolay kolay çözüleceğini düşünmüyorum.
YUNANİSTAN TÜRKİYE İLE SAVAŞI GÖZE ALIR MI?
Bu sefer Türkiye eski Türkiye değil, Türkiye bu sefer savaşı da kaybetmez toprak da kaybetmez. Çok kararlı çünkü geçmişten Türkiye de ders çıkardı. Yunanista'nın da ders çıkarması lazım. Türkler, Türk halkı, Türk hükümetleri yüz yıldır yurtta sulh dünyada sulh diyor buna rağmen neden bu kadar yüklendiğinin açıklamasını ancak böyle yapabiliyoruz. Evet Akdeniz artık bu çok bilinen bir şey doğalgaz ve petrol yatağı ama bu petrol ve doğalgazın da ötesinde bir hamle baktığımızda yani Türkiye'yi oyalamak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak Türkiye'yi kendi deyimleriyle hizaya getirmek. Yunanistan Trakya'ya gelemez Anadolu'ya giremez zaten nüfusu da yetmez askeri gücü de yetmez. Neden böyle bir şeye giriştiğini biz anlamakta Türkiye olarak merak ediyoruz Yunanistan'ın aslında derdi ne Yunanistan'ın kullanışlı ülke olduğunu konuşmamızın başında söylemiştim. Diyor ki Fransa'nın Türkiye üstünde bir emeli var Amerika'nın Türkiye üzerinde şu an için emeli var, ben de bu iki güçlü ülkeyi kullanarak buradan ne kaparım. İşte Kıbrıs'ta belki tek devlet politikası gütmeye çalışırım belki oraya götürürüm, toprak alamayacaksın hiçbir şey alamayacaksın deniz alanını 12 mile çıkaramayacaksın ya da ötesine çıkaramayacaksın tam bunun açıklaması kullanışlı bir ülke. Yunan halkı ve muhalefeti savaş ve çatışma istemezken neden Yunan hükümeti bunu istiyor işte burada o en başta söylediğimiz şey kullanılıyorlar ve kullanıldıklarını bile bile kullanılıyorlar.