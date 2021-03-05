Atikhisar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 73,5'e ulaştı

Çanakkale’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda, aralık ayı başında 12 milyon metreküpe kadar düşen su miktarı, son yağışlarla 38,5 milyon metreküpe yükseldi. Barajdaki doluluk oranının yüzde 73,5’lere ulaşması, vatandaşları rahatlattı.

Yağışların beklenen seviyede olmadığı kuraklık döneminde, Çanakkale’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak olan Atikhisar Barajı’nda su seviyesi 12 milyon metreküpe kadar düştü. Aralık ayı sonu başlayıp, ocak ve şubat ayında etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte ise barajın doluluk oranı yüzde 73,5'e ulaştı. Barajdaki su miktarının kritik seviyenin üzerine çıkması bölge halkını rahatlattı.

‘ŞU ANDA SU SEVİYEMİZ YÜZDE 73.5 SEVİYELERİNE GELDİ’

Atikhisar Barajı'ndaki doluluk oranının aralık ayı başında yüzde 22’lere kadar düştüğünü söyleyen Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, "Aralık ayı başında Atikhisar Barajı'nda 11.5-12 milyon metreküp su hacmimiz vardı. Bu bizi oldukça endişelendirmişti. Ama ocak ve şubat ayı yağışları ile birlikte şu anda su seviyemiz yüzde 73.5 seviyelerine geldi. Şu anda 38.5 milyon metreküp su hacmine sahibiz. Tabii bu içme ve kullanma suyu açısından bizleri şu an için rahatlattı. Ama geçmişte de olduğu gibi bu baraj tarımsal sulamada kullanılan bir baraj olduğu için depolamaya, su hacminin artmasına ciddi anlamda ihtiyacımız var. Onun için tüm vatandaşlarımızı suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz. Çünkü önümüzdeki yıllarda da kuraklığı yaşayacağız" dedi.

‘SU BOLKEN, DEĞERİNİ BİLMİYORUZ’

Kuraklık tehlikesiyle ilgili konuşan Aykut Turgal, “Elimizde su bolken, hiçbir şekilde değerini bilmiyoruz. Bu sene ortaya çıktı ki su tüketimi konusunda dikkatli olmazsak ileride küresel ısınmadan dolayı ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Hem tarım alanında hem de kişisel kullanım olarak su tüketiminde daha dikkatli olmamız, daha doğru yöntemleri seçmemiz gerekli. Bunun için hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerek" diye konuştu.

'SUYU DİKKATLİ KULLANMALIYIZ'

Üniversite öğrencisi Alican Arslan ise, “Su tüketimine karşı önlemler alıyorum. Dişimi fırçalarken suyu açık bırakmıyorum. Suyu gereksiz yere kullanmıyor, duşta uzun süre kalmıyorum. Kısacası suyu gereksiz harcamadan kaçınıyorum. Şu an yağışlardan dolayı su miktarında bir artış oldu. Bu durumun uzun süreceği anlamına gelmiyor. Tekrar eski haline dönebilir. O yüzden sularımızı daha dikkatli kullanmamız gerekiyor” dedi.