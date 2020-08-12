12 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.116 0.49 EURO 8,6110 1.51
USD 7,2950 1.25 ALTIN 454,170 2.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ateş ölçüp dezenfektan sıkan, maske veren robot geliştirdiler

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 14:33 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 14:33

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ateş ölçen, dezenfektan sıkan, maske veren, kapı otomatiğini yöneten ve mesaj bildirimi yapan robot geliştirildi.


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat  Merkezinde görevli 6 öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri  kapsamında ateş ölçümlerinde insan faktörünü risk ortamından çıkarmak, kurum ve  kuruluşlara girişte tedbiri otomasyonla sağlamak ve çalışanların sağlık yönünden  üst düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla robot tasarlamaya karar verdi.
 
Kodlama, yazılım, tasarım, mekanik ve elektrik alanlarında uzman  öğretmenler, bu konuda Ar-Ge çalışması yürüttü.
 
Ardından tasarlama aşamasına geçen ekip, gövdesi 3D yazıcıyla üretilen  robotu hazır hale getirdi.
 
Gövdesi oto boyasıyla boyanan robot, yazılım ve kodlama mekaniğinin de  tamamlanmasının ardından 5 aşamalı eylemle çalışmaya başladı.
 
Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik tasarlanan robot, ateşini  ölçtüğü vatandaşlara dezenfektan sıkıp maske veriyor. Robot, ateşi düşük  çıkanlara kapıyı otomatik olarak açarken, yüksek çıkanlara ise kapıyı açmayarak  yetkili kişiye mesaj bildirimi yapıyor.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğünün destekleriyle  tasarlanan robotun, talep halinde seri üretimi planlanıyor.
 
Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, AA muhabirine, Dr.  M. Hilmi Güler BİLSEM öğretmenlerinin koronavirüs salgınının önlenmesine katkı  adına örnek bir çalışma yaptığını söyledi.
 
Robotun bütün parçalarının aynı ekip tarafından üretildiğini belirten  Bekyürek, ortaya çok başarılı bir sonucun çıktığını ifade etti.
 
Bekyürek, salgın sürecinde insanların daha güvende olmalarını sağlamak  amacıyla yapılan çalışmanın çok değerli olduğunu vurgulayarak, gecesini gündüzüne  katarak robotu tasarlayan öğretmenlere teşekkür etti.
 
Robot bin dolara tamamlandı
Robotun bin dolara tamamlandığını kaydeden Bekyürek, şöyle konuştu:
"Seri üretime geçersek bu rakamın 700 dolara kadar düşeceğini tahmin  ediyoruz. Eğer bütün okul ve kurumlarımızda bu robotu kullanabilirsek özellikle  bu salgın sürecinde virüsün yayılmasını önlemek adına güzel bir çalışma olacak.  İnşallah bu çalışma yaygınlaşır ve salgınla mücadele konusunda çok güzel bir  başarı sağlamış olur."
 
Bekyürek, robot için destek veren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim  Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.
 
Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Kaya ise bu  süreçte böyle bir robot tasarladıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek,  "Bu zorlu koronavirüs sürecinde kurum, kuruluş ve okul gibi yerlerin girişinde  kullanılabilecek, insanları risk faktöründen uzak tutacak bir projeyi tamamladık  ve çok mutluyuz. Bütün ekibimi kutluyorum." dedi.
 
Robotun yapımında yer alan öğretmenler Mustafa Gençtoprak ile Alp  Arslan da yapım aşaması ve robotun çalışma süreci hakkında bilgi verdi.
 

ETİKETLER

robot ateş ölçen dezenfektan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.