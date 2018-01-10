Atatürk Havalimanı'nda lüks taksi dönemi başladı

İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi minibüs taksi hizmeti sonrası lüks taksi hizmetine de başladı. Yolcuların hizmetine sunulan "Mercedes" marka lüks taksi de tanıtıldı. Lüks araçların tarifesi taksi ücretinin iki katı olacak. Lüks taksilerin taksimetre açılışı 8 lira, kilometre başına bedelin 5 lira, en kısa mesafe indi-bindi ücreti ise 20 lira olacak

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can,İstanbul'daki yeni havalimanına araçlarıyla, şoförlerin vizyonu ve eğitimiyle çok iyi şekilde hazırlanmak istediklerini duyurdu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre Can, lüks taksilerin sayılarını artıracaklarını ifade ederek, "Biz bu araçları 60'a kadar çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda talep istediğimizin ve umduğumuzun da üzerinde. Bu uygulamayı, internet ve televizyon aracılığıyla da dünyaya duyurmak istiyoruz. İstanbul umuzda yer alan Atatürk ile üçüncü havalimanlarımızda bu araçların hizmet vereceğini duyurmak istiyoruz" dedi.

200 BİN TL'YE MAL OLDU

Lüks araçların normal taksilere göre iki misli tarifeyle çalıştığını dile getiren Can, lüks taksilerin açılışının 8 lira, kilometre başına bedelinin 5 lira ve indi-bindi ücretinin 20 lira olduğunu belirtti.

Can, uluslararası bazı firmaların korsan yollarla taşımacılık yaptığını anımsatarak, buradaki kazancı kendi esnaflarına yönlendirmek istediklerini söyledi. Lüks taksi aracının yaklaşık 200 bin liraya mal olduğunu, aracın iç tasarımında gerekli konfora sahip olduğunu bildirdi.Kooperatif daha önce de özel tasarlanan, 8+1 yolcu taşıma kapasitesine sahip iki minibüs taksiyi hizmete sunmuştu.