Atatürk Evi bakım için 3 günlüğüne ziyarete kapatıldı

Selanik Başkonsolosluğu, Atatürk Evi'nin gerçekleştirilecek bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağını açıkladı.
Başkonsolusluktan yapılan açıklama şu şekilde;
Atatürk Evi, gerçekleştirilecek bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacaktır.
Saygıyla duyurulur.
DUYURU— TC Selanik BK (@TC_Selanik_BK) July 22, 2020
Atatürk Evi, gerçekleştirilecek bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacaktır.
Saygıyla duyurulur.