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Atatürk Evi bakım için 3 günlüğüne ziyarete kapatıldı

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 10:15 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 15:05

Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev bakım nedeniyle 3 günlüğüne bakıma alındı.


Selanik Başkonsolosluğu, Atatürk Evi'nin gerçekleştirilecek bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağını açıkladı.
 
Başkonsolusluktan yapılan açıklama şu şekilde;
 
Atatürk Evi, gerçekleştirilecek bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacaktır.
 
Saygıyla duyurulur.
 
 

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Ayasofya Selanik Atatürk Evi
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