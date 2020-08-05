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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:50 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 9:50

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu'ndaki atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Dış  İlişkiler Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür  Yardımcılığına Mustafa Bilir, Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına da Olgun  Gündüz atandı.
 
4 ile Milli Eğitim Müdürü atandı
 
Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu görevden alınarak  yerine Gürsel Ekmekçi atandı. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Emin  Korkmaz, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Çalışkan, Ardahan İl Milli  Eğitim Müdürlüğüne ise Erhan Bulut getirildi.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür  Yardımcısı Zehra Gamgam görevden alındı.
 
6 ilin Müftüsü değişti
 
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Ordu İl Müftülüğüne Mardin  Müftüsü İsmail Çiçek, Mardin İl Müftülüğüne Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik,  Sinop İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüney, Edirne İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü  Alettin Bozkurt, Muş İl Müftülüğüne Lütfü İmamoğlu ve Kastamonu İl Müftülüğüne  Mustafa Bilgiç'in ataması yapıldı.
 
 Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman  Dr. Mehmet Özbay görevden alınarak yerine Uzman Dr. Zeynep Orhan atandı. Adli Tıp  Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Ali Benian görevlendirildi.

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