01 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.525 0.00 EURO 7,6920 -0.07
USD 6,8540 0.01 ALTIN 393,030 0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:15 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 7:15

Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararlarına göre, Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksü atandı.
 
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Küresel ve İnsani Konular Genel  Müdürlüğüne Yasin Ekrem Serim, Protokol Genel Müdürlüğüne Ahmet Başar Şen, İkili  Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Selçuk Ünal, Avrupa Birliği Başkanlığında açık  bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Başak Türkoğlu, Mali  İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne Bülent Özcan getirildi.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş  Kutluhan İçöz, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli  Parklar Genel Müdürlüğüne İsmail Üzmez atandı.
 
Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete  görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne  Orhan Özçalık ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür  Yardımcılığına Cemal Çalık'ın ataması gerçekleştirildi.
 
  
 

ETİKETLER

Dışişleri Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığı atama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.