ATA AÖF online final sınavı sonuçları açıklandı. 2020-2021 Bahar yarıyılı online final sınavı sonuçları merakla bekleniyor, Atatürk Üniversitesi sonuçları ilan etti. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl girilir 2021?

ATA AÖF sınav sonuçları 4 Haziran tarihinde yapılmasıyla birlikte çok yoğun bir biçimde sorgulanıyordu. 24 Mayıs’ta başlayan final sınavları, 4 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Final Sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl girilir 2021?

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVINA NASIL GİRİLİR 2021?

Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.

ATA AÖF YAZ OKULU AÇIKLAMASI

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.