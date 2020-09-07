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Aston Martin DBX 5 milyon TL'den yola çıkacak

07 Eylül 2020 Pazartesi - 16:03 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 16:03

Aston Martin’in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX Türkiye’de satışa çıktı.


İngiliz markanın  ‘Teknolojik SUV’ olarak tanıtımını yaptığı DBX modeli  Türkiye’de 575 bin Euro'dan (Yaklaşık 5 milyon TL) başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı. 
 
D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, DBX’in lüks spor segmentinde olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “4.0 V8 benzinli 550 HP motora sahip DBX , 700 Nm maksimum torka sahip.  Ayrıca dört çeker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi de yaşatabiliyor.” 
 
 
Yıl bitmeden yola çıkacak  
 
638 litre  bagaj hacmine sahip otomobil  54:46 ağırlık dağılımı ve 9 ileri standart tam otomatik şanzımana sahip.Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip, otomatik uzun far sistemi gibi birçok elektronik güvelik opsiyonu ise araçta  standart. Test aracı Kasım ayında Türkiye’ye gelecek aracın teslimatlarının yıl bitmeden başlaması hedefleniyor. 
 

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