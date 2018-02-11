Asma Jahangir hayatını kaybetti

Pakistanlı insan hakları aktivisti ve avukat Asma Jahangir, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti. Aktivist Jahangir'in Lahor'daki evinde kalp krizi geçirdiği yapılan müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Jahangir'in ölümünü büyük bir kayıp olarak değerlendirdiği konuşmasında kendisi ve ailesi için dua ettiğini söyledi.

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, ölümünün ardından Jahangir'i, "demokrasi ve insan haklarının kurtarıcısı" olarak nitelendirdi.

Asma Jahangir kimdir?