Aslan burcu kadını anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Yönetici gezegeni güneş olan aslan burcu kadınları oldukça şanslı ve dikkat çekici insanlardır. İşleri genel olarak çabuk gerçekleşir. Özgüvenleri oldukça yüksek olan bu kadınlar engel tanımaz kadınlar olarak bilinmektedir. Yönetilmekten hoşlanmayan aslan burcu kadınları yönetmeyi oldukça severler.

Aslan burcu kadını genel olarak ağır başlıdır. Fakat ikizler burcunun aykırı olan enerjisi aslan burcu insanları için yeni uğraşlar ve maceraları çıkartır. Bu sebeple ikizler burcu ile oldukça iyi anlaşırlar.

Aslan Burcu Kadını Anlaşabildiği Burçlar

Aslan burcu kadınları oldukça sıcakkanlı ve güçlü bir karakter yapısına sahiptir. Fakat arkadaş seçerken oldukça eleyici davranırlar. Sevgilerini göstermekten asla çekinmezler ve sevmiş oldukları insana saygı duyarlar. Aslan burcu kadınlarının genel olarak anlaştığı 3 tane burç vardır. Bu burçlar koç, ikizler ve yay burçlarıdır.

Aslan burcu kadınları öz güvenleri yüksek olan ve iddialı olan koç burçları ile oldukça iyi geçinirler. Bu iki burç arasında inatlaşmalar her daim vardır. Bu inatlaşmalar birbirlerinin önermiş oldukları fikirlerde baskın çıkma çabalarıdır. Her ne olursa olsun yine birbirlerini bulduklarında mutlu olurlar. ??Aslan kadını ile koç arasına herhangi bir rekabet girmediği sürece bu iki burç insanı birbirlerinin yaralarına merhem olurlar.

Aslan burcu kadını genel olarak ağır başlıdır. Fakat ikizler burcunun aykırı olan enerjisi aslan burcu insanları için yeni uğraşlar ve maceraları çıkartır. Bu sebeple ikizler burcu ile oldukça iyi anlaşırlar.

Aslan burcu kadınlarının anlaşabildiği diğer bir burç ise yay burcudur. Yay burcunun maceracı bir yapısı vardır. Bu maceracı yapı aslan kadınının kararlılığı ile birleşerek ortaya şahane bir dostluk çıkar.

Aslan Burcu Kadını Anlaşamadığı Burçlar

Aslan burcu kadınlarının en çok anlaşamadığı burçlar oğlak, başak ve balık burçlarıdır. Aslan burcu kadınlarının genel özelliklerinden bir tanesi lider ruhlu olmalıdır. Eğlenceyi severler ve gösterişe de oldukça merakları vardır. Bu nedenle girmiş oldukları her ortamda dikkat çekmeyi başarırlar. Fakat aslan kadınları her zaman pohpohlanmayı sever ama eleştirilmeyi sevmezler. Egoist bir tavır takınırlar. Bu nedenle bazı burçlarla asla anlaşamazlar.

Aslan kadınları oğlak burçları ile asla anlaşamazlar. Çünkü oğlak burçları disiplinli bir yapıya sahiptir. Aslan kadınları ise keyiflerine oldukça düşkündür. Bu nedenle sürekli sorun yaşarlar.

Oğlak burcunda olduğu gibi aslan kadınları başak burçları ile de bu sebeplerden dolayı pekiyi anlaşamazlar. Çünkü başak burcu insanları iddiasız, oldukça tedbirli ve alçak gönüllüdür. Bu sebeple Aslan kadınları başak burcu insanlarını pek sevmezler.

Balık burcu insanları oldukça duygusaldır. Fakat aslan kadınlarının özgüvenlerinin yüksek olmasından dolayı balık burçlarını çok kolay bir şekilde kırabilmektedir. Bu nedenle balık ve aslan kadınları pekiyi anlaşamazlar.

Nasıl Erkeklerden Hoşlanır?

Aslan burcu kadınları kendilerini el üstünde tutacak, kendisini önemseyecek, söylediği şeylere dikkat edecek, ona değer verecek erkeklerden hoşlanır. Özellikle kendisini kısıtlamayacak, kendisini serbest bırakacak ve aşırı derecede kıskanç olmayacak erkeklerden hoşlanırlar. Bunların yanı sıra kişisel bakımına ve giyim kuşamına özen gösteren erkekler aslan burcu kadınlarının dikkatini çekerler.