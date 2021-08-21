Türkiye'de sigortalılık giriş tarihi emeklilik koşulları ciddi bir şekilde değiştiriyor. Bu yüzden de sosyal güvenlikte bir günün bile çok önemi var. Kişinin emekli olabilmesi için 3 koşulun bir arada yerine getirilmesi şart. Hem emeklilik için gerekli yaşın tamamlanması, hem prim ödeme gün sayısının dolmuş olması, hem de sigortalılık süresinin tamamlanması ile emekliliğe hak kazanılıyor. Bu üç koşul tamamlanınca emekli aylığına hak kazanılır. Ancak, sigortalı bir işte çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olanlar için büyük bir fırsat da bulunuyor. Erkekler, askerlik borçlanması yaptıkları takdirde sigorta başlangıç tarihlerini öne çekebiliyorlar. Peki, Askerlik borçlanması ile erken emeklilik mümkün mü? İşte askerlik borçlanması ile ilgili detaylar...

1999 yılında emeklilik şartları yeniden düzenlendi ve ilk kez 8 Eylül 1999’dan sonra sigorta lı olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi. Daha sonra sosyal güvenlik reformu kapsamında yeniden bir düzenleme yapıldı ve bu sefer 30 Nisan 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar için, kademeli bir geçiş ile emeklilik yaşı 2036 yılından sonra her yıl bir yaş artırılarak erkeklerde 2044 ve sonrasında kadınlarda ise 2048 ve sonrasında 65’e çıkarıldı. Bunun yanında, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı da artırıldı. Yani, emekli olabilmek için yaş ve prim ödeme gün sayısı şartı zaman içerisinde yükselmiş oldu.

Bu tarihlerden önce ve sonra sigortalılık girişi olanlar için emeklilik koşulları ciddi bir şekilde değiştiriyor. Örneğin 9 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan bir kişi emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün prim ödemek zorunda. Buna karşılık, 7 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan kişi, kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurduğunda ve 5975 gün prim ödediğinde emekli olabiliyor. Bu nedenle de sosyal güvenlikte bir günün bile çok önemi var. Bazı durumlarda bir gün erken sigortalılık 2 yıl erken emeklilik anlamına gelebilir.

1 GÜNLÜK ASKERLİK BORÇLANMASI ERKEN EMEKLİ EDEBİLİR!

Sigortalı bir işte çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olanlar, askerlik borçlanması yaptıkları takdirde sigorta başlangıç tarihlerini öne çekebilirler. Böylece daha erken emekli olabilirler. Bu şekilde erken emeklilik için kimi durumlarda 1 günlük askerlik borçlanması bile yeterlidir. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, okurlarının sorularını yanıtladı

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

1968 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 01.09.1989. ilk prim yatırılan tarihim ise 08.02.1995. SGK 1989’u ilk işe giriş tarihi kabul etmiyor. Askerliğimi 1992-1994 tarihleri arasında yaptım. Geriye dönük askerlik borçlanması yapabilir miyim? Askerlik borçlanması ile emeklilik yaşımı geri çekebilir miyim? (Halil G.)

Sigorta başlangıcınız olan 8 Şubat 1995 tarihine göre SSK statüsünden normal emeklilikte en az 5750 prim gününü doldurmak şartıyla 55 yaşa tabisiniz.

Askerlik vazifesini sigortalı çalışmaya başladıktan sonra yapanlar, askerlik borçlanması yaptıkları takdirde borçlanma süreleri prim günlerine eklenir. Sigorta başlangıcı veya emeklilik yaşı öne çekilmez.

Buna karşılık, askerliği sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapanlar, askerlik borçlanması yaptıkları takdirde sigorta başlangıç tarihleri borçlanma yaptıkları gün kadar öne çekilir. Bu kişiler daha erken emekli olabilirler. Emeklilik yaşını bu şekilde öne çekmek için askerlik süresinin tamamını borçlanmak gerekmez. Bazen 1 günlük askerlik borçlanması yapmak bile 1 yıl erken emekli olmayı sağlar. Örneğin sigorta başlangıcı 24 Mayıs 1988 olan bir kişi SSK’dan 51 yaşında emekli olabilir. Bu kişi askerliğini işe girmeden önce yaptı ise 1 günlük askerlik borçlanması yaptığında emeklilik yaşını 50’ye çekebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat ederken, sadece emeklilik yaşını öne çekecek kadar borçlanma yapmak istenildiği belirtilirse görevlilerce kendilerine yol gösterilir.

Askerliğinizi sigortalı çalışmaya başlamadan önce yaptığınız için, askerlik borçlanması yaptığınızda sigorta başlangıç tarihiniz, borçlanma yaptığınız gün kadar geri çekilir. Buna göre, 345 gün askerlik borçlanması yaptığınızda sigorta başlangıcınızı 23 Mayıs 1994 tarihine çekerek 54 yaşında emekli olabilirsiniz. Prim gününüz yeterli ise askerlik süresinin tamamını borçlanmanıza gerek yok, sadece 345 gün borçlanmanız yeterlidir. Yetersiz ise askerlik süresinin tamamını borçlanabilirsiniz.

Askerlik borçlanması yaparken her gün için 38.16 lira prim ödersiniz. 345 günlük süre için ödemeniz gereken tutar 13 bin 165 TL’dir.