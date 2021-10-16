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Askeri birlikler milli teknolojilerle korunuyor

Göksel Yıldırım Yayınlayan : Hülya Gündüzalp  |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 16:28 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 16:28

Askeri birliklerin çevre güvenliği, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen milli teknolojilerin kullanıldığı Entegre Ağ Destekli Güvenlik Sistemi ile sağlanıyor.


Radar ve askeri elektronik sistemleri geliştiren HAVELSAN Teknoloji  Radar Sanayi ve Ticaret AŞ (HTR), ağ destekli güvenlik sistemleriyle de kritik  askeri ve sivil tesislerin güvenliğinde görev alıyor.

HTR Yönetim Kurulu Başkanı Macit Arslan, AA muhabirine, şirketin  1990'da Fransız ortaklı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilli radar  ihtiyacını karşılamak üzere kurulduğunu ve 2001'de HAVELSAN'nın hisselerini  almasıyla milli bir şirket haline geldiğini söyledi.

Radar ve kablajla başlayan şirket faaliyetlerinin elektronik kart,  altyapı ve ağ güvenlik sistemleriyle genişlediğini anlatan Arslan, bu kapsamda  Hava Kuvvetlerinin kullandığı TRS-22XX radarının modernizasyonu ve bakım-işletme  faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini, Türkiye'deki NATO radarlarının bakım ve  onarımını yaptıklarını ifade etti.

 Arslan, farklı şirketlerle iş birliği halinde her türlü radar üretim  altyapısına sahip entegre bir tesis olarak üretimler gerçekleştirip, ihtiyaç  sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.

Askeri ve sivil müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak Entegre Ağ  Destekli Güvenlik Sistemi çözümleri sunduklarına işaret eden Arslan, şöyle  konuştu:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 150'den fazla birliğinde ağ destekli  güvenlik sistemlerini kurmaktayız. Üs bölgeleri sabit veya modüler olabilir.  Optik ve diğer sistemleri kullanarak tehdit olabilecek her türlü bilgiyi  operatörün önüne getirebilmekteyiz. Bu bilgiler incelenmekte ve çeşitli analizler  yapılabilmektedir. Antalya Havalimanı'nın aralarında bulunduğu 6 havalimanının ağ  güvenlik sistemi de HTR tarafından kurulmuştur."

Millileştirilen SWIR kamerayla sis perdesi kalkıyor

Milli bir çözüm olan Erken İkaz Sistemi Erisis'te sensörlerden alınan  bilgilerin toplandığını ve tehdit durumlarında ikaz üretilmesinin sağlandığını  dile getiren Arslan, şirketin bir diğer milli ürünü olan SWIR kısa dalga boylu  kızılötesi kamera sistemine ilişkin de şu bilgileri verdi:

 "Millileştirdiğimiz SWIR kamera özellikle yoğun sis ortamında görüntü  veren bir sistem. Ar-Ge çalışmalarımızla bunun performansını daha da  geliştiriyoruz. En yoğun siste dahi ihtiyaç olan birliklerde kullanılarak olası  bir tehdit ve sızmayı önlemeye yardım etmektedir. SWIR dediğimiz kısa dalga boylu  kızılötesi kameralar çok sayıda birlikte kullanılmakta. SWIR kontrollü bir  malzemedir, satışı izne tabidir, isteseniz de alamazsınız ancak HTR'nin  üretilmesi sayesinde bu ihtiyaç sahiplerine sunulan milli ve yerli bir üründür."

 Üzerine konulan faydalı yükü yatay ve dikeyde hareket ettirebilen  "pan-tilt" ürünü geliştirdiklerini belirten Arslan, ayrıca kritik tesislerin ve  sınır hattının yaklaşma bölgesinde, her hava koşulunda, hassas, güvenilir, insan  ve araç tespit yeteneğine sahip Sezgi ürün ailesini geliştirdiklerini kaydetti.

Yerli ve milli ürünlerle 11 milyon dolar ülkede kaldı

Ürettikleri milli çözümler arasında x-ray tarama cihazları, kartlı  geçiş sistemleri bulunduğunu anlatan Macit Arslan, "HTR, yaptığı milli ve yerli  ürün çalışmalarıyla yaklaşık 11 milyon doların Türkiye'de kalmasını sağladı. Bu  konudaki çalışmalarımız Ar-Ge merkezimizde devam etmektedir. HTR, diğer  şirketlerle koordineli, yerli sanayisiyle beraber daha çok özgün ve milli ürün  üretme azim ve iradesine sahiptir. Bunu da başaracağız." diye konuştu.

Arslan, daha az ışık ortamında görüntü verebilen bazı kameralar, drone  tespit sistemleri ve güvenlik sistemlerinde kullanılabilecek çeşitli ürünler  başta olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde bir dizi çalışma yürüttüklerini bildirdi.

İhracat konusunda yurt dışında kullanılan ürünleri için bakım-idame  desteği vermeyi amaçladıklarını belirten Arslan, dost ve kardeş ülkelerde gerek  SWIR kameralar gerekse diğer ürünlerinin kullanılmasını sağlamayı  hedeflediklerini dile getirdi.

HTR'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1200 birliğinde bakım, işletme ve  idame faaliyetleri icra ettiğini söyleyen Arslan, şunları kaydetti:

"Bunlar sadece bizim kurduğumuz sistemleri yenileme, modernize ve  çalışır halde tutmakla sınırlı değil. Daha önce alınmış ve çeşitli nedenlerle  kullanılamayan ürünlerin kullanılabilir hale getirilmesi ya da değiştirilmesini  de kapsamaktadır. KKTC dahil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1200 birliğinde  bakım-işletme faaliyetlerini icra etmekteyiz. Bunun yanında sivil kurum ve  kuruluşlarla da çalışıyoruz. Bazı sivil kuruluşların ağ güvenlik sistemi  ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Daha önce aldıkları kameralarla yaşadıkları  problemleri giderdik, önemli miktarda dövizin ülkede kalmasını sağladık. 6  havalimanında çeşitli ürünlerimiz kullanılmakta. Türkiye'nin her yerinde  ürünlerimizi görme imkanı bulunmaktadır."

 

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