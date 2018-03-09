Aşk ve Mavi 56. yeni bölümde Pembe'nin öğrendiği gerçek ne olacak?

Aşk ve Mavi 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicileri meraklandırdı. Heyecanlı sahnelerin eksik olmadığı Aşk ve Mavi dizisinde Pembe'nin hangi gerçeği öğreneceği ve neyi planlayacağı merak konusu oldu. İşte Aşk ve Mavi'de yaşanacaklar...

Aşk ve Mavi'de bu akşam hangi gelişmeler yaşanacak? Aşk ve Mavi'de ortalığı karıştıracak olan gerçek nedir? Pembe bu kozu nasıl kullanacak? İşte Aşk ve Mavi dizisinin bu akşamki bölümünün fragman ve özeti...

AŞK VE MAVİ 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Bizi kimse ayıramaz artık!"

Safiye'nin teslim olması ve itirafı Göreçkiler'i şaşkına çevirir. Ali, Cemal ve Safiye'nin kendilerinden ne saklandığını öğrenmek ister. Cemal, Faysal'ın teklifini söylediğinde Ali, abisine büyük bir öfke duyar ve Faysal'la hesaplaşmak ister. Mavi ve Cemal onu durdurmaya çalışırlar. Mavi ve Ali tekrar bir araya gelmişlerdir. Mavi, Göreçkiler'in yanına dönmeye karar verir. Pembe'nin keşfettiği büyük sır yeni kavgalara, ayrılıklara ve büyük bir yıkıma sebep olacaktır.