Aşı olduktan sonra duş alınır mı? Aşı olduktan sonra neden duş alınmaz? Aşı olduktan sonra banyo yapabilir miyim?

Türkiye'de tam anlamıyla aşı seferberliği yaşanıyor. Aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken mobil aşılama yani yerinde aşılama uygulaması da resmen başladı. Hastaneler, sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında aşılama programı yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Aşıyı yapan sağlık personeli tarafından vatandaşlara detaylı bilgi veriliyor. Vatandaşlara alerji geçmişinin olup olmadığı soruluyor. Aşı olduktan sonra da 15 dakika sağlık merkezlerinden ayrılmamaları isteniyor. Ayrıca aşı olanlara duş almaması öneriliyor. Peki, Aşı olduktan sonra duş alınır mı? Biontech aşısından sonra duş alınabilir mi? Aşı olduktan sonra neden duş alınmaz? Aşıdan kaç saat sonra duş alınır? Aşı olduktan sonra banyo yapabilir miyim? İşte aşı sonrası duş hile ilgili merak edilenler...

Türkiye koronvirüsle mücadelesinde geniş aşı programı ile devam ediyor. Aşılama çalışmalarına son haftalarda hız verilirken, aşı yaşının inmesi ve aşı olacaklar listesine eklenen meslek grupları ile birlikte kapsamlı bir aşılama programı uygulanıyor. Pek çok kişi aşı için akın akın hastanelere geliyor. Randevular hızla dolarken, aşılama gece gündüz devam ediyor. Koronavirüs aşısı öncesi sağlık görevlileri vatandaşlara bilgi veriyor. Aşı olacaklara alerji geçmişlerinin olup olmadığı soruluyor ve aşı sonrası da 15 ila 30 dakika süre ile hastaneden ayrılmamaları isteniyor. Aşılama sırasında sağlık görevlileri vatandaşlara duş almamalarını öneriyor. Pek çok kişi de bu ayrıntıyı merak ediyor. Peki, Aşı olduktan sonra duş alınır mı? Biontech aşısından sonra duş alınabilir mi? Aşı olduktan sonra neden duş alınmaz? Aşıdan kaç saat sonra duş alınır? Aşı olduktan sonra banyo yapabilir miyim? diyenlere işte aşı sonrası duş ile ilgili merak edilenler...

AŞI OLDUKTAN SONRA DUŞ ALINIR MI? KAÇ SAAT SONRA ALMALI?

Alabilirsiniz. “Aşıdan sonra 24 saat duş almayın” uyarısı, artık hastalık tarihe karıştığı için uygulanmayan çiçek aşısı zamanlarından kalma. Ancak içiniz rahat etsin istiyorsanız, banyoyu bir gün erteleyebilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz.

AŞI SONRASI NEDEN DUŞ ALINMAZ?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman da covid aşısından sonra duş alınması konusunda yaptığı açıklamada, “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

KORONA AŞISINDAN SONRA BANYO YAPILAMAZ MI?

Korona aşısı yapılırken bilgi veren sağlık çalışanları, aşıdan sonra banyo yapılmaması yönünde tavsiyede bulunuyor. Eğer illaki aşıdan sonra banyo yapılması gerekiyorsa, aşı bölgesinin korunmasını ve enfeksiyon riskine karşı çok sıcak sudan sakınılması gerektiğini dile getiriyor.