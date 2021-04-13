Gerren Taylor olarak tanınan 30 yaşındaki Ashley Taylor Gerren hayatını kaybetti. Kelebek hastalığı olduğu bilinene genç model ve oyuncunun uykusunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

"Baldwin Hills" dizisindeki rolüyle tanınan Taylor Gerren, 2007'de ABD'de güzellik standartlarını inceleyen America The Beautiful belgeselinde de yer aldı.

KELEBEK HASTALIĞI NEDİR?

Kelebek hastalığı (Lupus) ya da tam adıyla Sistemik Lupus Eritematozus vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalıktır. Yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle karakterize olduğundan halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinir. Lupus hastalığı otoimmün olarak tabir edilen hastalıklardandır. Otoimmün hastalıklarda hastanın bağışıklık sistemi hatalı çalışarak kişinin kendi hücrelerini yabancı madde olarak algılar. Lupus hastalığında da vücutta önemli bir yapı taşı olan “kollajen” isimli maddeye bağışıklık sistemi saldırmaktadır.