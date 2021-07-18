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Milyonları ilgilendiriyor! Ve kabul edildi; Asgari ücret desteği geliyor, ceza erteleniyor, ödül sistemi...

Milyonları ilgilendiriyor! Ve kabul edildi; Asgari ücret desteği geliyor, ceza erteleniyor, ödül sistemi...