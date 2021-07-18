18 Temmuz 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.363 -0.29 EURO 10,1240 -0.13
USD 8,5140 -0.59 ALTIN 495,770 -1.65
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Ekonomi Haberleri »
  • Milyonları ilgilendiriyor! Ve kabul edildi; Asgari ücret desteği geliyor, ceza erteleniyor, ödül sistemi...

Milyonları ilgilendiriyor! Ve kabul edildi; Asgari ücret desteği geliyor, ceza erteleniyor, ödül sistemi...

DHA |  18 Temmuz 2021 Pazar - 7:49 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 8:07

Milyonları ilgilendiren gelişme! Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Asgari ücret desteği geliyor. Detaylar netleşti. Her bir asgari ücretli için 75 TL ödenecek. Çek cezaları 30 Haziran 2022'ye kadar ertelendi. Gümrük personeli için de ödül sistemi geliyor.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, uzun mesainin ardından torba teklif yasalaştı. OHAL sonrası tedbirlerin uzatılması, işverene asgari ücret desteği, çek cezalarına erteleme gibi geniş kesimleri ilgilendiren düzenlemeler kabul edildi. İşte detaylar...


Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
 
Düzenlemeyle terörle mücadele kapsamında ek gözaltı ve kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı gibi uygulamaların süresi 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl daha uzatıldı.
 
Çek cezaları ertelendi
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum atama yetkisi de 3 yıl daha devam edecek. Yasayla çek cezaları 30 Haziran 2022'ye kadar ertelendi.
 
Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar da bir yıl ertelendi.
 
İşverene asgari ücret desteği devam edecek
 
Düzenlemeye göre, işverene 75 liralık asgari ücret desteği 2021 yılı boyunca devam edecek. Güvenlik korucularının maaşları asgari ücretin altında olmayacak.
 
Gümrük personeli için Emniyet ve Jandarma'daki ödül sistemine benzer uygulama getirilecek.
 

ETİKETLER

Asgari ücret Asgari ücret desteği Asgari ücret desteği ne kadar asgari ücretli para mı alacak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.