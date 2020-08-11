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ASELSAN harekete geçti! Özel görevlerde kullanılacak...

11 Ağustos 2020 Salı - 12:32 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 12:32

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, ilk uçak teslim edildi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, sinyal ve görüntü istihbaratında kullanılması için iki tane Bombardier Challenger 600 uçağının tedarikine yönelik harekete geçilmişti. Bu kapsamda, Kanada merkezli Field Aviation şirketi tarafından yapısal modernizasyona tabi tutulan ilk uçak Türkiye’ye teslim edildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; MİT'in Sinyal İstihbarat Başkanlığı’na verilecek olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak. Bu sayede terör örgütleriyle ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek.
 

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ASELSAN uçak özel görev
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