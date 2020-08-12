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ASELSAN "Capital 500" listesinde 7 basamak birden yükseldi

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 14:38 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 14:38

Türkiye'nin lider savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, geçen yıl 13 milyar lirayı aşan cirosuyla, ekonomi dergisi Capital'in ülkenin en büyük özel sektör şirketlerini araştırdığı "Capital 500" listesinde 35'inci sıraya yükseldi.


ASELSAN'dan yapılan açıklamada, 2018 yılı Capital 500 listesinde  42'nci sırada bulunan şirketin, 2019 listesinde 7 basamak birden yükseldiği  belirtildi. Türkiye'nin savunma sanayi şirketleri arasındaki liderliğini sürdüren  ASELSAN'ın son listede 35'inci sırada yer aldığı bilgisi verilen açıklamada,  şirketin, "kuvvetli faaliyet karlılığı ve düşük borçluluk oranlarına dayalı  istikrarlı büyüme modeliyle" listedeki pek çok sanayi şirketinden ayrıştığına  dikkati çekildi.
 
Açıklamada, "Capital 500" listesinin en çok kar eden şirketleri  arasında ASELSAN'ın 4'üncü sırada olduğu ve 10 milyar lira eşiğini en hızlı geçen  şirketler listesinde 1'inci sırada yer aldığı ifade edildi.
 
ASELSAN'ın, kurulduğu 1975 yılından bugüne Türk ordusu ve güvenlik  güçlerinin elektronik sistemler alanında en büyük kaynağı olarak görev yaptığı  vurgulanan açıklamada, şirketin Türkiye'nin savunma sanayisi ve ileri teknoloji  alanlarındaki amiral gemisi olma unvanını, sağlık teknolojileri alanına da  taşımaya hazırlandığı kaydedildi.
 
Açıklamada, ASELSAN'ın görüntüleme, mikro dalga, radar, elektro optik,  güç elektroniği gibi askeri savunma teknolojilerinden gelen bilgi birikimiyle  sağlık alanında "görüntüleme cihazları", "tanı, teşhis ve takip cihazları" ile  "yaşam destek cihazları" olmak üzere 3 alanı hedef olarak belirlediği ve  çalışmalarına hız verdiği belirtildi.
 
Diğer listelerde de yükseliş trendi
Şirketin, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500  Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde de 4 basamak çıkarak 11'inciliğe yükseldiği  hatırlatılan açıklamada, ASELSAN'ın yüksek "faiz, amortisman ve vergi öncesi kara  (FAVÖK)" sahip olduğu, savunma sanayi firmaları ve Ankara merkezli şirketler  arasında da Türkiye'de ilk sırada yer aldığı bildirildi.
 
Açıklamada, ASELSAN'ın, "Fortune 500 Türkiye Araştırması"nda da 2019  yılı cirosuyla 7 basamak yükselerek 25'inci olduğu ve listede bulunan savunma  şirketleri arasında birinciliğini devam ettirdiği anımsatılarak şu ifadelere yer  verildi:
"ASELSAN, askeri ve sivil haberleşme, radar ve elektronik harp,  elektro optik, aviyonik, savunma ve silah, komuta kontrol, deniz, ulaşım,  güvenlik, enerji ve güç yönetimi, sağlık sistemleri gibi pek çok alanda tasarım,  geliştirme, üretim, entegrasyon, modernizasyon ve satış sonrası hizmetler dahil  olmak üzere anahtar teslimi çözümler sunuyor. Giderek artan ihracatıyla ASELSAN,  düzenli olarak yer aldığı dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu  listesinde her yıl daha da yükseliyor ve 2019 itibarıyla 52'nci sırada yer  alıyor."
 

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ASELSAN Capital 500 savunma sanayi şirketleri
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